Opinie: ‘Er moeten juist bomen gekapt als het Vliegenbos terug wil naar de situatie van 1917’

Een van de rustige paadjes in het Vliegenbos. Beeld Maarten Steenvoort

Stichting W.H. Vliegenbos heeft een plan geschreven om het Vliegenbos in Noord weer terug te brengen naar hoe het ooit was, met meer groen, meer bomen, kronkelpaadjes en minder ruimte voor verkeersbewegingen. Als de plannen doorgaan moet zelfs de tennisclub op termijn vertrekken.

Ronald Hooft is voorzitter van stichting W.H. Vliegenbos. Hij durft te stellen dat de flora en fauna in het Vliegenbos nergens anders ter wereld op deze manier bestaat. “Het is echt uniek. Er leven vossen, haviken, uilen, ijsvogels. Dat zie je helemaal nergens, maar wel gewoon midden in het bos in Amsterdam-Noord,” zei hij tegen AT5 in november.

Om die natuur en de dieren te beschermen, schreef de stichting een plan: Vliegenbos 3.0, waarin zij pleit voor een zo groen en donker mogelijk bos, natuurvriendelijke verlichting en minder verkeersbewegingen, een echt natuurgebied. Het bos moet terug naar hoe het tussen 1912 en 1917 is aangelegd, als ‘bosch voor de arbeiders’. De stichting wil af van de parkachtige stukken die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn ontstaan.

Stadsbos

Gemeenteraadslid Willem H. Vliegen wilde in 1912 met het programmapunt ‘Bos aan het IJ’ een stadsbos realiseren waar arbeiders en burgers de gelegenheid kregen om op zondag de stad te ontvluchten. Een stadsbos is een stadspark bestaande uit een openbaar toegankelijke bosaanleg ter ontspanning van de bewoners.

Het Vliegenbos is ontworpen in een Engelse landschapsstijl met twee hoofdlijnen van oost naar west. Tussen deze lanen lag een groot open vierkant met een van noord naar zuid lopend pad met uitzicht op de Augustinuskerk. Het open karakter van van het Vliegenbos, toen nog IJbosch geheten, is goed te zien op een luchtfoto uit 1928 (htpps://frankowitsch.nl/category/amsterdam-noord).

Ten tijde van de aanleg van het Vliegenbos was de chemische fabriek (Ketjen) al aan de zuidkant gevestigd. Het was toen een zwavelzuur- en zoutzuurfabriek. Door uitbreiding van de fabriek nam de millieuhinder toe, wat in 1974 leidde tot de oprichting van actiegroep Tegengif. Daarna is het Vliegenbos bufferzone geworden om de woonbebouwing in het noorden tegen geluid en gevaarlijke gassen te beschermen. Hiervoor werd de begroeiing verdicht, onder meer door een open plek en enkele van noord naar zuid lopende paden met bomen te beplanten. De zwavelzuurfabriek is in 2004 gesloten. De overblijvende fabriek van Albemarle maakt katalysatoren voor de petrochemische industrie en veroorzaakt minder millieuhinder.

Bomen kappen

Als de stichting W.H. Vliegenbos terug wil naar de situatie van 1917, dan zouden er juist bomen gekapt moeten worden in plaats van aangeplant.

Wat betreft de vossen, haviken, uilen en ijsvogels, die komen ook in het Amsterdamse Bos voor en in de Amsterdamse Waterleidingduinen, net als reeën, boommarters, hagedissen, eekhoorns et cetera. En dan heb ik het alleen nog maar over Amsterdam en omstreken.

Rest mij de vraag voor wie de heer Hooft praat als voorzitter van stichting W.H. Vliegenbos (volgens de laatste gegevens van de Kamer van Koophandel is overigens mevrouw Müller voorzitter). Is het voor bewoners van de Nieuwendammerdijk en Nieuwendammerkade die wellicht hinder ondervinden van activiteiten in het bos? Zeker is dat hij niet opkomt voor arbeiders en burgers die op zondag graag even de stad willen ontvluchten.

Anne-Karin van Eijndhoven, Amsterdam