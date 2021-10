Opinie: ‘Er moet meer waardering komen voor de verkeersregelaar’

Een verkeersregelaar op het Leidseplein in het centrum van Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het negatieve beeld dat Emma Laarman schetst over klaar-overs in Het Parool van 20 oktober vind ik niet passend. De verkeersregelaar is niet te vergelijken met een klaar-over. De personen die dit werk doen, staan dag en nacht klaar voor de veiligheid van verkeersdeelnemers. Zij hebben hier een gedegen opleiding voor gevolgd, maar worden onderschat doordat ze niet de bevoegdheden hebben van een politieagent.

Ik zie vaak dat mensen maar een loopje nemen met het werk van een verkeersregelaar. Als hij of zij volgens iemand op een verkeerde plek staat, kan dat te maken hebben met een taak- en postinstructie die moeten worden gevolgd, opgesteld door de opdrachtgever, in overleg met de gemeente. Men voert het werk niet zomaar ergens uit, al wekt dat soms wel de indruk.

Wat mij vooral stoort in het verhaal van Emma Laarman is dat zij de achtergrond niet kent, geen kennis heeft van de functie van een verkeersregelaar of wat zijn of haar taak- en postinstructie zijn. Ook heeft zij geen kennis van het betreffende project. Uit alles blijkt dat ze neerkijkt op de verkeersregelaar en het maar een klaar-overtje vindt.

De verkeersregelaar zou meer bevoegdheden moeten krijgen. Ook zou deze functie meer aandacht moeten krijgen tijdens de rijopleiding. Wanneer men zich ervan bewust is dat het niet-opvolgen van aanwijzingen grote gevolgen kan hebben voor de verkeersdeelnemer en een groot gevaar kan opleveren voor zichzelf en de ander, zou dit al voor meer waardering zorgen.

Bart Weemaes, Almere