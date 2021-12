Opinie: ‘Er moet meer straatverlichting komen tegen straatintimidatie’

In de de meeste parken in de stad is het 's avonds pikkedonker. Beeld Getty Images

Het is geen geheim dat straatintimidatie nog steeds een aanzienlijk probleem is in Nederland. Met name in de grote steden is het een veelvoorkomend fenomeen. Amsterdam is hier helaas geen uitzondering op. Vooral jonge vrouwen delven het onderspit op de Amsterdamse straten. In eigen verricht onderzoek van de gemeente gaf 74 procent van de jonge vrouwen in het panel aan dat zij in 2020 slachtoffer waren geworden van straatintimidatie. Ook homoseksuelen worden relatief vaak lastiggevallen op straat. De JOVD Amsterdam vindt het hoog tijd dat dit probleem serieus wordt aangepakt in Amsterdam. Het is eenieders recht om zich vrij te bewegen en zich veilig te voelen op straat, en de harde realiteit is dat veel Amsterdammers daarin nog te veel worden beperkt. Dat is onacceptabel.

Om die reden zouden er in Amsterdam begonnen moeten worden met het plaatsen van extra straatverlichting in gebieden die momenteel nog slecht belicht zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bosrijke gebieden en parken in Amsterdam, waar men ’s nachts vaak niet veel meer dan een paar meter vooruit kan zien. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Amsterdamse Bos, maar ook voor centraal gelegen Sarphatipark in de Pijp, dat geen enkele vorm van verlichting heeft.

Deze plekken zijn daardoor ’s avonds en ’s nachts voor veel mensen ontoegankelijk en onveilig. Door het aantal straatlantaarns fors te verhogen, worden mensen in staat gesteld om veiliger en met een prettiger gevoel over straat te kunnen dan momenteel het geval is. Straatverlichting wordt in andere steden over de hele wereld trouwens nu al ingezet als middel om vrouwen veiliger over straat te kunnen laten gaan.

Het plaatsen van extra straatverlichting hoeft daarnaast geen extra druk op de klimaatdoelen van het huidige college te zetten. Tegenwoordig kan straatverlichting met zonne-energie worden gefaciliteerd, waarbij er op de lantaarnpalen panelen bevestigd zijn.

Tot slot moet er worden benadrukt dat het onderliggende probleem van straatintimidatie natuurlijk niet van de een op de andere dag wordt opgelost door hier en daar extra lantaarnpalen neer te zetten. Het is dan ook niet dé oplossing, maar wel degelijk een concrete stap in de goede richting. En concrete actie is precies waar Amsterdam om vraagt. Er moet door de gemeente veel meer gedaan worden dan tot nu toe is gebeurd. Campagnevoeren en voorlichting geven aan handhavers blijkt gewoonweg niet genoeg te zijn.

Kevin de Vries, voorzitter afdeling Amsterdam en omstreken van de JOVD