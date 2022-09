Opinie: ‘Er is niets sociaals meer aan de bijstand’

Met behulp van de Participatiewet wordt geld rondgepompt aan de onderkant van de arbeidsmarkt, stelt lezer Wil Roode. Beeld ANP XTRA

Met stijgende verbazing las ik de ingezonden brief van Ton Jacobs (Het Parool, 24 september) over werk en bijstand. De auteur presenteert zich als kenner van de Participatiewet, maar maakt zich schuldig aan het framen van mensen in de bijstand.

Er wordt beweerd dat in Amsterdam 80.000 mensen recht hebben op bijstand, terwijl het daadwerkelijke aantal rond de 40.000 schommelt. Een fors deel van deze 40.000 mensen werkt gewoon en is afhankelijk van aanvullende bijstand. Terwijl de brief doet voorkomen alsof mensen in de bijstand niet zouden werken, vergeet de auteur dat de bijstand ons collectieve vangnet is.

Inmiddels is er niets sociaals meer aan dit vangnet. Mensen met recht op bijstand wordt plichten opgelegd die absurd zijn. Ze worden met behulp van de Participatiewet rondgepompt aan de onderkant van de arbeidsmarkt en doen slecht werk dat slecht betaald wordt.

Deze banencarrousel wordt bewust in stand gehouden omdat werkgevers graag eten uit de staatsruif. De subsidies worden door werkgevers misbruikt en instandgehouden; juist bij mensen die gedwongen worden in deeltijd te werken en afhankelijk zijn van toeslagen en aanvullende bijstand.

Vaste contracten krijgt men bewust niet. Want na eerst drie maanden gratis te hebben gewerkt en aansluitend zes maanden betaald, mag je weer vertrekken. Dit systeem is alom bekend bij gemeenten die werkgevers graag helpen met de volgende lading bijstandsgerechtigden.

Vakkenvuller

De gratis maanden werken niet afgemaakt als vakkenvuller of schoonmaker? U krijgt voor straf geen bijstand, want het is u niet gelukt om werk te behouden. Dit is het adagio van de overheid, net zoals de idiotie van de boodschappen die mensen in de bijstand niet mogen krijgen van kinderen of derden.

De vermeende tip van Jacobs, over de te verkrijgen subsidies voor werkgevers, is in de praktijk dus gewoon dwangarbeid. Is het niet een beetje raar dat een 14-jarige vakkenvuller die nooit eerder heeft gewerkt wel salaris zou krijgen, terwijl in de rij om die vakken te vullen een 55-jarige bijstandsgerechtigde geen salaris krijgt omdat die nog moet leren ‘op tijd te komen’?

Het klagen over de toeslagen die deze mensen krijgen is ook onterecht: het merendeel van de mensen die deze toeslagen krijgen, werkt. Dat noemen wij werkende armen.

Wil Roode (kaderlid FNV uitkeringsgerechtigden Groot Amsterdam)