Opinie: ‘Er is een makkelijke manier om de demonstranten bij de abortuskliniek te omzeilen’

Beeld Vincent Spiering

Abortusprotesten

Ik kan niet aan de zijlijn blijven toekijken hoe een makkelijke oplossing niet in stelling wordt gebracht om de demonstranten in de buurt van een Amsterdamse abortuskliniek te omzeilen. Ik wil meteen van de gelegenheid gebruikmaken om ook nog een onbesproken vraagstuk aan te stippen.

Al decennia laten vele niet-witte ongewenst zwangere Amsterdamse vrouwen zich in een kliniek buiten Amsterdam behandelen, omdat ze bang zijn door familie of vrienden te worden gezien als ze een abortuskliniek binnenlopen. Deze behandeling is namelijk taboe in deze groepen.

Deze medische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken zouden burgemeester Femke Halsema en de raadsleden binnen een paar weken als volgt kunnen oplossen. De gemeente moet met Amsterdamse ziekenhuizen in gesprek treden om de abortusklinieken met behoud van zelfstandigheid binnen hun muren te laten functioneren.

Gynaecologen van het ziekenhuis kunnen ook naar de behandelende arts van deze locatie verwijzen, zodat zij meer tijd voor specialistisch werk overhouden. De kosten zullen voor abortusklinieken lager uitvallen, de behandelde vrouwen zullen relaxter kunnen herstellen van de ingreep en de openbare rust zal in Amsterdam zeker kunnen terugkeren.

Nizaar Makdoembaks, Amsterdam

Klimaatactivisme

De laatste weken worden onder het mom van klimaatactivisme allerlei extreme gedragingen vertoond. Tegen een aantal schilderijen is smurrie aangegooid, waaronder Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag. Iemand plakte zich met zijn hoofd vast aan dit schilderij. Een paar dagen geleden plakte iemand zich met zijn handen vast aan een tafel.

Ik zie absoluut geen verband met actie tegen klimaatverandering. Ik zie het als een excuus om extreme gedragingen te uiten. Als je smurrie ergens tegenaan wil gooien en je beweert dat dit met klimaatverandering te maken heeft, waarom gooien jullie dan niet rotzooi tegen de ruiten van een benzinestation of tegen het gebouw van Shell? Zonde ook van dat eten, dat tegen schilderijen aan is gegooid. Een gezin op het minimum zou er blij mee zijn geweest! Dan had je ook nog een goede daad verricht!

Aafke Klopman, Amsterdam

Stap voor stap

‘Gezonde voeding en voldoende bewegen’. Het is een bekend advies, dat iedere arts aan de patiënt meegeeft. Wanneer ik als basisarts in het verpleeghuis een van mijn vaste patiënten bezoek, vraagt hij mij of ik geen ‘spulletje’ heb wat de grote wonden op zijn benen wat sneller doet genezen. Uitgebreid spreken we over gezonde voeding, bewegen, en voldoende eiwitten in plaats van zijn dagelijkse gefrituurde snacks. Die middag kom ik meneer tegen in de gang: ‘Ik nam vandaag drie softijsjes dokter, patatje vanavond sla ik over, alles voor de eiwitjes!’ vertelt hij trots. Niet precies wat ik voor ogen had, maar de eerste stap is gezet.

Sibbeliene van den Bosch, Diemen

Waarom niet koken op school?

Helemaal eens met het stuk van Isabelle Bolluyt! In plaats van ckv, een draak van een vak, leer de jeugd iets als zelfredzaamheid, sociaal/emotioneel en maatschappelijk functioneren! Daar hebben ze tenminste wat aan!

Mijn dochter (6 vwo) heeft al zo vaak gezegd: waarom leren we niet koken en hoe een verzekering en hypotheek te kiezen? Waarom moet ik van alles leren waar ik niks aan heb, en leer ik niet waar ik wel iets aan heb?

Tonnie Kuipers, Amsterdam