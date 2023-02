Opinie: ‘Er bestaat nog steeds een absurde overtuiging dat het hoogst haalbare in het leven een hoge opleiding is’

Beeld Vincent Spiering

Minder kans op havo/vwo-advies

Gynaecoloog Ganzevoort heeft gezien dat inleiden van een zwangerschap minder kans zou kunnen geven op een havo/vwo-advies (Het Parool, 22 februari). Ik weet niet wat het wellicht stevige argument van Ganzevoort is voor deze studie. Maar ik werd verdrietig van dit stuk. En boos. Het geeft aan dat er nog steeds een absurde overtuiging bestaat dat het hoogst haalbare in het leven een hoge opleiding en een ‘goede baan’ is. Hoog. Beter. Meer. Bah.

Hoewel hijzelf en zijn coauteurs aangeven dat er geen causaal verband is aangetoond, legt hij zwangere vrouwen met ernstige fysieke klachten deze keuze wel maar vast voor de zekerheid voor: “Mevrouw, u verrekt van de pijn, maar u moet zich er wel van bewust zijn dat, door nu de zwangerschap in te leiden, uw kind meer kans heeft op een vmbo-advies. Hel en verdoemenis staan u te wachten! Maar u hoeft zich niet schuldig te voelen hoor.” Dat is dan wel weer lief.

Ingrid van Saaze, Zuiderwoude

Woontekort

Afgelopen tijd las ik in Het Parool dat er negentienduizend woningen in Amsterdam leegstaan.

Die enorme, overbodige leegstand is vooral een schande omdat de gemeente Amsterdam die niet actief bestrijdt, of wil bestrijden. Kijk bijvoorbeeld naar de vorige week afgegeven vergunning voor een hotel in de J.P. Heijestraat, iets waar de Kinkerbuurt absoluut niet op zit te wachten. Op die plek willen we sociale huurwoningen terug, wat de gemeente heel lafjes ook zegt te willen, maar verder laat ze het erbij.

Heel terecht dus dat woonprotest van zondag. Die labbekakkerigheid van de gemeente is om razend van te worden.

De woningzoekende jongeren zou ik willen aanraden: kraak-kraak-kraak! Zo zijn mijn broers en ik onze wooncarrière hier ook begonnen in de jaren zeventig. En met succes.

Anne van den Bergh, Amsterdam

Geef duidelijk aan wat eerste klas is

Topman Wouter Koolmees slaat bij de presentatie van de jaarcijfers een mea culpa over de service van de NS (Het Parool, 24/2). Sommige zaken kun je eenvoudig verbeteren. Geef in de trein duidelijk aan wat de eerste klas is, controleer daar en plak aan dat reizen zonder eersteklaskaartje een boete van 180 euro. Dan ben ik bereid 40 procent meer te betalen en eerste klas te reizen. Heeft de heer Koolmees meteen een tevreden klant en fors meer geld.

Jeroen van Bergen, Amsterdam

Voor mij geen Heineken meer

Vorig jaar heeft Heineken, net als veel andere multinationals, terecht aangekondigd om te vertrekken uit Rusland als gevolg van de internationale sancties en de morele consequenties van het blijven. Maar wat blijkt: nieuwsplatform Follow the Money heeft vorige week aangetoond, met uitingen afkomstig van de Russische website van Heineken, dat de bierbrouwer afgelopen jaar 61 nieuwe producten op de Russische markt heeft gebracht. Heineken is dus nog steeds actief in Rusland en investeert er blijkbaar nog.

De reactie van Heineken op de confronterende berichtgeving: ja, we gaan binnenkort echt weg. Nog even wat zakelijke dingetjes afronden en dan zijn we echt vertrokken. Ja, serieus.

Kortom, Heineken is niet meer zo Helder als Alfred het bedoeld had. En Heerlijk is het al helemaal niet meer. Heel triest allemaal. Nog eentje dan? Nee, voor mij voorlopig even geen Heinekenbier meer.

Dushi Josseaux, Amstelveen