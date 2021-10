Opinie: ‘Energiesteun hoeft geen nieuwe toeslagenaffaire te worden’

Beeld Getty Images/iStockphoto

De gas- en elektriciteitsprijzen zijn zeer fors gestegen. En dus is er de pavlov­reac­tie van allerlei politici, gevoed door lobbygroepen, om voor hun achterban een nieuwe toeslagencrisis te ontwikkelen. Regeren is vooruitzien, maar onze politici aan linker- en rechterzijde roepen over enkele jaren: ‘Met de kennis van nu hadden we het anders moeten doen.’

Dat een bedrijf als Aldel de productie halveert omdat de energieprijzen zo gestegen zijn, verdient een toelichting. Want als Aldel het hele of een groot deel van het prijsrisico had afgedekt met termijncontracten, zou het zo maar kunnen zijn dat het door het halveren van de productie vele miljoenen verdient door energie te verkopen. En als het al zijn energie op de dagmarkten koopt, doet het dat waarschijnlijk omdat de concurrenten (op de energiemarkt) dit ook doen. En is er dus slechts een beperkt concurrentienadeel bij hoge energieprijzen. Overigens is Aldel al in juni 2013 met vele tientallen miljoenen door de overheid gesteund en toch failliet gegaan.

Normaliter leggen grotere bedrijven de energieprijzen met termijncontracten al twee of drie jaar vooruit vast, zodat zij de komende tijd geen enkel nadeel ondervinden door de huidige prijsstijgingen en kunnen wachten op betere tijden.

En dan de burgers en kleinere bedrijven, die nadeel ondervinden van gestegen energieprijzen. Bij stijgende energieprijzen nemen de btw-inkomsten toe, het kost de overheid dus niets om de burgers tijdelijk te compenseren met een btw-verlaging op energie.

Allerlei regeltjes

De energiebelasting (EB) is een forse inkomstenpost (4 miljard euro) en dus kan daar het nodige vanaf. Een verlaging van de EB in de eerste schijf helpt de burger en kleinere bedrijven. De energiebedrijven kunnen dit relatief eenvoudig doorvoeren, incasseren en afdragen aan het Rijk.

Maar als er allerlei regeltjes komen voor een veelheid aan doelgroepen, waarbij je misschien moet aantonen dat je geen langetermijncontract hebt gesloten en waarvan rijke mensen niet van mogen profiteren... dan kunnen we mevrouw Van Huffelen straks de volgende crisis laten oplossen (zij heeft overigens tien jaar ervaring opgedaan bij Essent).

Met de ‘kennis van nu’ moeten we dus vanaf januari simpel uitvoerbare compensatie implementeren door de btw en de eerste schijf van de energiebelastingen te verlagen.

Frans Peters, Ouderkerk aan de Amstel