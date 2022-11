Opinie: ‘Energieplafond is gebakken lucht, ongegeneerd verhoogt Vattenfall de tarieven’

Beeld Vincent Spiering

Vattenfall is een rattenval

Sinds de oorlog in Oekraïne maken energiebedrijven zich schuldig aan misdadig gegraai op grond van het gangbare spel van vraag en aanbod: ze maken gruwelijk misbruik van deze oorlog en spelen in op de heersende onzekerheid. Via dit schandelijk misdadige psychologische spel maken deze grote dieven op ‘topniveau’ hun megadiefstal acceptabel, terwijl ze kansloze burgers en kleine bedrijven ruïneren voor zelfverrijking.

Voor Vattenfall is het blijkbaar nog niet schrijnend genoeg en is de gelddorst nog niet gelest. Zonder enige gêne schroeft het bedrijf voor volgend jaar de prijzen voor variabele contracten nog verder omhoog. Het zogenaamde energieplafond is blijkbaar gemaakt van gebakken lucht waar bij voorbaat doorheen geschoten kan worden...

We hebben gewoonweg te maken met ordinaire energiemaffia: de klanten van Vattenfall zitten in de val. In dat kader zou het eerlijk zijn de naam te vervangen door Rattenval!

Jan Verniers, Arnhem

Spoor

Vrijdag 11 november twee pagina’s treurnis over de NS in Het Parool. Vaker overstappen, minder en kortere treinen. Nu en straks. Het tijdschrift Spoor , ‘exclusief voor abonnementhouders van NS’, slaat een heel andere toon aan. Sterker nog, het blad heeft een nieuwe naam: NS Dagje Uit. De naam Spoor past niet meer, NS is veel meer dan de trein, schrijft de redactie van het blad. Klaarblijkelijk is men nog steeds in quarantaine, heeft men niet meegekregen dat het minder minder minder is bij NS. De slogan ‘Waar ga jij naartoe vandaag?’ die ook op de radio te horen is, kent mijns inziens maar één antwoord: niet naar het station!

Ronald van der Meer, Rotterdam

Escapisme

Onlangs zag ik de film Black Adam. Het is de zoveelste superheldenfilm, maar met een groot verschil. De superheld doodt alle slechte mensen die zijn pad kruisen, en dat zijn er heel erg veel. De boodschap van de film is duidelijk; slechte mensen verdienen te sterven. Een totaal nieuw fenomeen binnen het populaire superheldengenre, dat ik van harte toejuich.

De film biedt tegenwicht aan de doctrine die misdadigers neerzet als mensen met een soort psychische ziekte die enkel te genezen is door ze genoeg te pamperen. We vinden het doodnormaal om in deze krant verhalen te lezen over hoe misdaad en straatterreur grote delen van de stad overspoelen. Het is bijna een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen geworden.

Deze film appelleert aan het rechtvaardigheidsgevoel van mensen en laat zien dat als we slechte mensen zouden zien voor wat ze zijn, het probleem opgelost kan worden. Tot die tijd kunnen mensen met een sterk rechtvaardigheidsgevoel enkel vluchten in het escapisme dat films zoals deze bieden.

Kenneth Goedwil, Amsterdam

Nachtburgemeester

Beste Astrid Roijen, bent u misschien zelf ook ooit jong geweest? Dit als reactie op uw ingezonden brief over de nachtburgemeester van maandag 12 november.

Mars Louters, Amsterdam

Principieel

Laten we in de grondwet opnemen dat Nederlandse sporters alleen mogen deelnemen aan sportwedstrijden in democratische landen. Uiteraard mogen we dan ook geen handel bedrijven met niet-democratische landen.

Als mensen zich hiervan de gevolgen realiseren, zijn ze opeens minder principieel óf gaat 80 procent van de webwinkels failliet!

Ton Jacobs, Amsterdam