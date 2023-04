Opinie: ‘En weer verdwijnt er een stukje groen uit prachtige binnentuinen van Amsterdam’

Beeld Vincent Spiering

‘En weer verdwijnt er een stukje groen’

Je kan de krant niet openslaan of er wordt gesproken over stikstof en het belang van het groen. Zeker in een stad waar al weinig groen is, zou je toch actie verwachten van een zogeheten ‘groene coalitie’.

Het tegengestelde is waar. In de binnentuinen van de Jacob van Lennepkade en de Kanaalstraat staan zes kerngezonde bomen. Ze kunnen nog 10 tot 15 jaar mee volgens onderzoek van Pius Floris. Een daarvan staat op zwaar vervuilde grond en moet geveld worden. Dat begrijpen we.

Maar de overige vijf worden gewoon, vanuit de gebundelde vergunningsaanvraag, gekapt. Zonder dat de gemeente iets heeft gedaan met de vele ingezonden bezwaarschriften. En zo verdwijnt er weer een stukje groen uit prachtige binnentuinen van Amsterdam. Weg flora en fauna. De natuur heeft het nakijken, evenals de buren.

R. Mesman, Amsterdam

‘Een vergissing kan ook gewoon nieuws zijn’

Er zijn dagen die makkelijk zijn in te vullen. Met een geordende agenda valt stapsgewijs te leven en als elke ochtend met de krant begint, is dat er een van vaste gewoonten. Zo begint mijn dag met Het Parool. Ik lees me op de hoogte van wat er speelt. Ik lees commentaar en achtergrond en voed mijn geweten met weten. Vandaag is het donderdag en blader ik naar mijn pauze, het momentje voor de puzzels. Ik herken de puzzels van gisteren, van woensdag.

Er zijn dagen makkelijk in te vullen. Vandaag een herhaling van de puzzelpagina, maar het zal wel een testje zijn of ik nog wel bij de tijd ben. Gelukkig, denk ik dan maar, en dat zonder kunstmatige intelligentie, een algoritme of gemak, maar gewoon omdat een vergissing ook gewoon nieuws kan zijn. Oud nieuws, dat dan weer wel.

Paul van den Aardweg, Lisse

‘Voetbal stoppen voor de ramadan moet kunnen’

Briefschrijver Paul Verstappen kan het niet geloven. Dat in Nederland een voetbalwedstrijd bij zonsondergang twee minuten kan worden stilgelegd voor een eetpauze omdat er spelers zijn die meedoen aan de ramadan. In zijn ogen hoort dat niet in een land met een scheiding tussen kerk en staat, waar religie een privézaak is. Een rare gedachte. Er is in ons land ook een scheiding tussen sport en staat. Wat Paul ook stemt, geen overheid zal voetballers verbieden om collega’s de gelegenheid te geven om even wat te eten. En van die vrijheid maken voetballers gebruik. Gelukkig zijn er veel mensen die een ander wél het licht in de ogen gunnen!

Michiel Langman, Amsterdam

‘Het goede voorbeeld’

Ik lees in Het Parool: “Voetballers, geef het goede voorbeeld.”

Dat zou ik ook aan de mensen in de Tweede Kamer willen zeggen!

G. de Kuiper, Amsterdam