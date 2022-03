Opinie: ‘Empathie is vluchtig, wat doen we op de lange termijn voor Oekraïne?’

Oekraïners die op een gemiddelde Europeaan lijken komen makkelijker de grens over dan vluchtelingen van kleur. Beeld Brunopress

Waarom zien we zulke enorme verschillen in betrokkenheid en behulpzaamheid richting de vluchtelingen uit Oekraïne, in vergelijking met de bootvluchtelingen uit Syrië? Vaak wordt gezegd: Oekraïne komt dichterbij. Geografisch, politiek, en ook psychologisch zal dat vaak het geval zijn. Maar toch is er meer aan de hand. Dat valt grotendeels te verklaren aan de hand van empathie.

Empathie, of het doorleven van de emoties die anderen doormaken, is in twee opzichten een vluchtige emotie — individueel én collectief. Voor de vluchtelingen uit Syrië was in eerste instantie ook veel empathie: zo zorgde het aangespoelde Syrische jongetje aan de Turkse kust voor een flinke toename in empathie. Maar ook zo’n krachtige vorm van empathie is voor veel individuen maar vluchtig. Vaak zijn we binnen een kwartier alweer met andere zaken bezig.

Ook collectief is empathie vluchtig. Met de tijd neemt de aandacht voor Syrische vluchtelingen snel af, het probleem is immers niet nieuw meer. En de eindeloze herhaling van op elkaar lijkende trieste beelden wordt vaak als belastend ervaren, vooral als men deze gevoelens niet kan omzetten in actie.

Wel kan empathie op een later moment weer worden opgeroepen. Als je mensen vraagt wat de kleur was van het T-shirt van het aangespoelde jongetje, dan weten de meesten het: rood.

Openlijke discriminatie

Empathie voor de vluchtelingen uit Oekraïne is in diverse opzichten sterker dan voor de Syrische vluchtelingen. Hoe komt dat? Psychologische nabijheid speelt een belangrijke rol. Daarnaast zijn de sterkte van het beeld en de context heel belangrijk. Bij deze oorlog in Oekraïne zien we op heel concrete wijze het leed van individuele slachtoffers, in combinatie met hun kwetsbaarheid: de verwarring van een klein kind of een afscheid op een station.

Empathie is ook sterker als de context een grovere vorm van onrechtvaardigheid laat zien. In dit geval is in alle opzichten duidelijk dat talloze individuele mensen slachtoffer zijn van een specifieke agressor: Poetin en zijn vertrouwelingen.

Maar veel media laten ook zien dat er sprake is van openlijke discriminatie bij de grens. Oekraïners die op een gemiddelde Europeaan lijken krijgen voorrang boven niet-Oekraïners, zoals vluchtelingen van kleur. Dit is uitermate verwerpelijk.

Helaas past dit bij wat we weten uit talloze wetenschappelijke onderzoeken naar discriminatie. Chaotische situaties waarin men in alle haast moet kiezen leiden er vaak toe dat mensen de voorkeur geven aan vertrouwdheid en nabijheid. Empathie heeft dus een Janushoofd: we tonen oprechte betrokkenheid met anderen, maar vooral bij anderen die op ons lijken en ons nabij zijn.

Autopech

Discriminatie komt vaker voor dan we denken, ook bij mensen die niet willen discrimineren. In een onderzoek van de Amerikaanse sociaal psycholoog Sam Gaertner werden mensen gebeld door een ‘wit’ of ‘zwart’ persoon die met autopech kampte. De beller vertelde dat hij zijn laatste kwartje had verbruikt met dit telefoongesprek, waarmee hij eigenlijk de garage had willen bellen. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd of zij de garage even wilden bellen.

De resultaten lieten zien dat mensen veel vaker belden bij een witte stem dan bij een zwarte stem. Dit effect was sterker bij conservatieve kiezers dan bij liberale kiezers. Ook hingen mensen al vrij snel de telefoon op zonder dat de persoon zijn verhaal over autopech kon doen. Dit effect was vooral groot bij liberale kiezers.

Veel mensen discrimineren dus, zelfs personen die dat waarschijnlijk niet van zichzelf zouden verwachten en die gelijkheid hoog in het vaandel hebben.

Voortouw nemen

Terug naar Oekraïne. Wat te doen? Dit is het moment om te helpen. De actie Samen in actie voor Oekraïne heeft maandag laten zien hoe sterk empathie is: er werd meer dan 100 miljoen euro opgehaald!

Daarnaast is nu politieke actie nodig om te compenseren voor het vluchtige karakter van empathie. Nederland kan nu een signaal geven aan andere Europese landen om meer vluchtelingen te verwelkomen, inclusief ‘niet-Oekraïners’ uit Oekraïne.

Nederland zou hierbij het voortouw kunnen nemen. Niet alleen in woorden, maar in concrete beloften en afspraken voor straks, als de empathie grotendeels vervlogen is.

Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit, tevens verbonden aan de Adapt Academy.