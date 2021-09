Opinie: ‘Elke steen is een monument op zichzelf’

Beeld Getty Images/EyeEm

Naamloze stenen

Er zit mij iets dwars in de berichtgeving over het Namenmonument. De kracht van dit monument is dat onbegrijpelijke grootheden zichtbaar worden gemaakt, maar vóór alles dat het laat zien dat het niet om abstracte getallen gaat, maar om unieke mensen die om hun individuele persoonlijkheid gemist worden en om die reden ieder hun eigen monument verdienen.

Door in de berichtgeving steeds over 102.000 namen te spreken wordt hen die individualiteit weer ontnomen en worden zij opnieuw gereduceerd tot een aantal. Ik heb er begrip voor dat er een rond getal aan stenen is gebruikt en dat men ook recht wil doen aan hen die naamloos zijn gestorven, maar kan Het Parool – al is het maar eenmalig – vermelden hoeveel stenen uit het Namenmonument een naam dragen? En hoeveel naamloze stenen er zijn?

Diederik Lohman, Amsterdam

Storende walm

Dinsdagmiddag bracht ik een bezoek aan de prachtige en indrukwekkende namenmuur die ligt naast het in de Hoftuin gelegen restaurant Dignita. Toen ik even wilde gaan zitten om de indrukken te verwerken, was er iets dat mij daarvan weerhield. Een uit Dignita tegen de namenmuur opwaaiende niet te missen frituurlucht maakte een grof einde aan dit serene moment.

Heeft niemand dit tijdens de bouw opgemerkt en alarm geslagen omdat dit op deze plek écht niet kan? Ik mag toch aannemen dat dit per ommegaande, zonder actiegroepen, inspraken of welke procedure dan ook, wordt verholpen?

Nel Vos, Amsterdam

Dubieuze vluchtroute

Fijn om te horen dat de regering de strijd tegen de zware criminaliteit absolute topprioriteit geeft. De Troonrede stelt terecht dat jongeren niet verleid moeten worden de criminaliteit in te rollen.

Wat helaas niet gezegd werd is dat Nederlandse wetgeving ‘de maffia’ juist faciliteert. Via fiscale wetgeving, brievenbusfirma’s en trusts kunnen (ook buitenlandse) criminelen gelden veilig aan het zicht onttrekken. Naast een dikke boterham voor advocaten, notarissen, accountants of fiscalisten en trustkantoren levert dit de Nederlandse staat veel inkomsten voor de schatkist op. Waarom worden deze vluchtroutes niet aangepakt?

Maarten Racz, Enschede

Controle op controle

Er is volgens burgemeester Halsema een tekort aan handhavers om de juiste naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van de Coronapas in de horeca goed uit te voeren. Alleen bij excessen wordt er opgetreden.

Bij de laatste wapencontroles door de politie heeft Halsema vrijwilligers opgeroepen om te controleren of de politie haar taak wel naar behoren uitvoerde. Is het een idee nu ook vrijwilligers op te roepen om te kijken of de horecabedrijven hun controletaak wel goed uitvoeren? Als er dan iet fout gaat, kunnen zij de handhavers bellen. Of zeg ik nu iets heel raars?

Henk Visser, Amsterdam