Opinie: ‘Elke eis, van excuses tot herstelbetalingen, voor slavernij is meer dan terecht’

Beeld Vincent Spiering

Excuses slavernij

Het verbaast mij ten zeerste dat nagenoeg alle partijen in Nederland geen historisch besef hebben. Aan de andere kant verbaast het ook niet, want het slavernijverleden van Nederland is gewoonweg weggemoffeld in de geschiedenisboeken. Vandaar dat ze onzinnige vergelijkingen maken met hun geschiedenis van hoe zij in het verre verleden door deze en gene zijn overheerst en onderdrukt.

Belangrijkste met al datgene is: de slaven werden niet als mensen beschouwd maar als beesten, en zo zijn zij ook behandeld. Die pijn is voor generaties daarna onuitwisbaar en daarom is elke eis, van excuses tot herstelbetalingen, meer dan terecht. Ik hoop dat dit verschil telkens wordt benadrukt.

Harald Narsing, Den Haag

Welluidende taal

Het is waar dat ons land veel heeft om trots op te zijn, zoals Mees Koningswijk stelt in zijn ingezonden brief van 13 december (‘Achter het gemopper over de Marokkaanse toeteraar schuilt stiekem jaloezie’). Ook is het waar dat Nederlanders daar niet openlijk voor willen uitkomen. Maar hij geeft zelf ook niet het goede voorbeeld door onze taal ‘een vreemd taaltje’ te noemen. Dat is namelijk niet zo. Het Nederlands is een mooie, welluidende taal, waar wij ook trots op mogen zijn.

Johanna Belling, Amstelveen

Ratten

Ik las eerder deze week het Paroolartikel van 22 oktober over ratten in Amsterdam. Daarin kwam het verhaal voor van een vrouw die op het toilet zat en een snuitje tegen haar billen voelde.

Laten we aannemen dat het het snuitje van een rat was. Het zal je maar gebeuren als rat: loop je een beetje door de riolering te scharrelen, zit je ineens met je snuit tussen de billen van een vrouw die je helemaal niet kent. Dat beest loopt met vette PTSS rond, en niemand die er verder naar omkijkt.

Lezen we in hetzelfde artikel ook nog dat het best leuke beestjes zijn, en dan jagen we ze op deze manier totaal overstuur de stad uit. Namens alle ratten: bedankt mevrouw.

Jan van Dijk, Amsterdam

Assortiment Hema

Over de nieuwe seksspeeltjes van de Hema: Ik kan me echt niet voorstellen dat je als vrouw door zo’n Mien Dobbelsteen achter de kassa van de Hema in de Kinkerstraat aangesproken wil worden met een compliment als: “Oh de kloppende stamper, heerlak! Ik heb ‘m zelluf óók.”

Marcel Stephan, Amsterdam

Toerismeplannen

Jammer dat de lange lijst briefschrijvers geen enkel idee biedt van hoe het dan wel zou moeten. Verwijzen naar een maatregel die het college ook al heeft voorgesteld, maar waar ook geen inhoud aan werd gegeven, helpt niks. Het leest als simpel populistisch geschreeuw en dat is uiterst teleurstellend. Bewoners kunnen echt wel helpen bij het paal en perk stellen aan de overlast door veel toerisme, maar dan moet je die bewoner wel in staat stellen in direct contact te komen met die bezoeker. Bijvoorbeeld door verblijf bij bewoners te stimuleren ten koste van onpersoonlijke hotels.

Diederik van der Staay, Amsterdam