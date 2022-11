Opinie: ‘Elke dag wordt er wereldwijd gevochten voor mensenrechten en klimaat: wanneer vechten we mee?’

Beeld Vincent Spiering

Qatar

Qatar. We moeten die samenleving onze normen en waarden niet opleggen. Het gaat immers om het voetbal. Ondanks de inmiddels bekende schendingen van mensenrechten gaat Mark Rutte gezellig op de begraafplaats staan om het Nederlands elftal aan te moedigen. In het gevecht voor mensenrechten blijven wij neutraal.

Elke dag worden er wereldwijd duizenden gevechten gevochten. Elke dag vechten de bewoners van de Nigerdelta voor een schone en gezonde leefomgeving, die niet geteisterd wordt door de olie-exploitatie van onze geliefde Shell. Elke dag vechten de Palestijnen voor het recht om vrij te zijn van onderdrukking vanuit Israël, onze nauwe handelspartner. Elke keer dat een activist tomatensoep op het glas van een bekend schilderij gooit, vechten zij voor onze toekomst. Elke dag duizend gevechten. Wanneer vechten wij mee?

Amber Veenswijk, Zoetermeer

Erfpachtstijging

Er wordt landelijk en lokaal voorkomen dat menig huishouden door het ijs zakt. Onder andere met maatregelen voor de energiekosten, zoals compensatie en prijsplafonds, en met een beperking van wettelijke maximale huurstijging. Het is dan ook verbazingwekkend dat onze gemeente Amsterdam in 2023 de erfpachtlasten ongegeneerd maximaal wil indexeren op basis van inflatiecijfers: 8,6 procent!

De redelijkheid is hier ver te zoeken, nog los van het feit dat het CBS niet één cijfer voor inflatie heeft. Ik hoop dat onze bestuurders zich bezinnen en inzien dat een aanpassing van dit percentage niet meer dan billijk is in deze tijd.

W. L. van Imhoff, Amsterdam

Energie

Rusland maakt zich al maanden letterlijk en figuurlijk op een laffe, wrede, mensonterende en barbaarse manier schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Omdat ze het op het slagveld niet kunnen winnen, wordt de hele infrastructuur van Oekraïne kapotgebombardeerd, waardoor de bevolking zonder water en in de vrieskou komt te zitten. Want op de knieën zullen ze!

Is dit niet het juiste moment om onze energiecompensatie van 190 euro, als je die kunt missen, aan het onfortuinlijke en gemartelde volk te geven? Vergeleken met Oekraïne zitten wij er warmpjes bij!

Bettie Aaftink, Amsterdam

Schaatsbaan

Fijn dat de ijsbaan op het Museumplein vermeld wordt als tip voor het weekend (Parool, 24 november). Marcel Levi was er in zijn column (Parool, 19 november) nogal op tegen en vond dat de ‘neppe schaatsbaantjes’ maar moesten verdwijnen. Schaatsen als volksvermaak is al sinds de middeleeuwen typisch Nederlands.

Veel schilders zoals Avercamp, Brueghel, Van Goyen legden dit op doek vast. Of je nu wel of niet geloofd dat klimaatverandering er de oorzaak van is dat we nog maar weinig dagen kunnen schaatsen op natuurijs, zo’n schaatsbaan is heel erg leuk en past in de Nederlandse schaatstraditie. En ja, er wordt energie verbruikt, maar niet verspild – en het staat niet in verhouding tot het plezier wat mensen en kinderen daar beleven. Iets wat je zelf niet leuk vindt, hoef je een ander niet te onthouden.

Ilona Dekker, Nieuwegein