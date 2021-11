Opinie: ‘Elke buurt verdient een broedplaats’

Veel broedplaatsen zijn gevestigd aan de randen van de stad, zoals Lely bij station Lelylaan. Beeld Jakob van Vliet

Amsterdam heeft een nieuwe broedplaats: Tempel. Midden in de drukke en dure Pijp. Eerst was het gebouw een theosofische tempel, toen een bioscoop en tot voor kort een bibliotheek. En nu biedt het monumentale pand ruimte aan betaalbare ateliers voor kunstenaars, werkplekken voor creatieven en een podium voor iedereen. Dat is mooi nieuws, want broedplaatsen zijn van belang voor kunstenaars, maar ze moeten ook van toegevoegde waarde zijn voor de buurt.

Daarom is het van belang dat een broedplaats geen fort wordt in de wijk, alleen voor de gebruikers en vaste bezoekers. Doorstroming van nieuwe kunstenaars helpt daarbij, met hun nieuwe ideeën en energie. Het belangrijkste is dat de buurt iets meekrijgt van wat er in de broedplaats gebeurt, bijvoorbeeld doordat er exposities, activiteiten of optredens worden georganiseerd.

Gezien het tekort aan betaalbare ateliers, maar ook die meerwaarde voor de buurt, is het nodig dat er broedplaatsen bij komen. En dan vooral waar die nu er nog niet zijn. De meeste broedplaatsen zijn momenteel vooral gevestigd langs de randen van de stad. Dat is niet zo verwonderlijk, want vierkante meters zijn hier het goedkoopst en op deze plekken is meer leegstand. Denk aan broedplaatsen als Lely bij station Lelylaan, de Ceuvel en NDSM-werf in Noord en Heesterveld in Zuidoost.

Maar broedplaatsen zijn van belang voor álle buurten van de stad. Daarom is de komende jaren een inhaalslag nodig, gericht op de delen van de stad waar nu minder broedplaatsen zijn. De opening van Tempel is prachtig, maar in stadsdeel Zuid is er nog steeds maar een handjevol broedplaatsen, en allemaal tijdelijk.

Voor deze inhaalslag voor nieuwe broedplaatsen zijn drie dingen noodzakelijk. Ten eerste is dat, weinig verrassend, voldoende geld. Ten tweede moeten panden in bezit van de gemeente goed worden bekeken op mogelijkheden als broedplaats. Zo heb ik dat laten doen bij de voormalige Floriadepaviljoens in het Amstelpark. Helaas bleken die minder geschikt te zijn. Ten derde moet er intensiever met private eigenaren gekeken worden naar mogelijkheden in hun panden. Dat dit mogelijk is, bewijst broedplaats SUP aan het Surinameplein in Zuid al jaren.

Met de uitbreiding van het aantal broedplaatsen werkt Amsterdam verder aan een diverse en brede culturele infrastructuur in de héle stad en geeft het buurten een culturele plek. Elke buurt verdient een broedplaats!

Sebastiaan Capel, voorzitter stadsdeel Zuid en portefeuillehouder Kunst en Cultuur, Amsterdam