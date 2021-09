Opinie: ‘Eindelijk kan ik weer uitkijken naar Proefwerk’

Beeld Getty Images/EyeEm

Proefwerk (1)

Het was een oprecht genoegen zaterdagochtend Proefwerk van Mara Grimm te lezen. In heldere taal geschreven en een duidelijke weer­gave van haar beleving in het bezochte restaurant. Ik kan opnieuw met plezier uitkijken naar Proefwerk op zaterdag. En dat is lang geleden.

Irene Maas, Amsterdam

Proefwerk (2)

Mara Grimm is net begonnen als culinair recensent en Hein Janssen (HHW, maandag) staat al klaar met een tofuknuppel om haar neer te slaan.

Wat is de misdaad die mevrouw Grimm heeft begaan? Ze heeft een dure lunch gegeten met goede wijn en kaviaar in restaurant De Juwelier en vergat vegetarisch te eten...

Meneer Janssen verzucht vervolgens dat zoiets niet kan in 2021, dat Het Parool een moderne krant is en geen pr-blad is voor de Miljonair Fair. Inderdaad meneer Janssen, Het Parool is een moderne, inclusieve krant en niet het clubblad van de grasknagers. Wie Mara Grimm door de jaren heeft gevolgd,weet dat zij een enorm brede culinaire interesse heeft gekoppeld aan veel vakkennis.

En dat zal leiden tot kennismaking met een reeks aan Amsterdamse culinaire parels, van vegan tot bbq en van onbetaalbaar voor sommigen tot onvergetelijk voor ons allemaal.

Jeroen Goeman Borgesius, Amsterdam

Subsidie voor expats

Dat het belastingvoordeel voor expats in Nederland nog steeds bestaat, is verontrustend. Hierdoor betalen buitenlandse werknemers circa dertig procent minder belasting dan hun Nederlandse collega’s. Zij hebben zo meer te besteden dan hun Nederlandse collega’s die hetzelfde werk verrichten.

Bedrijven die klagen dat zonder deze maatregel geen personeel kan worden gevonden, kunnen dit eenvoudig oplossen door hogere salarissen aan hun werknemers te betalen.

Waarom kunnen werkgevers zo via een omweg subsidie van de Nederlandse belastingbetalers ontvangen om buitenlandse werknemers in dienst te nemen? Afschaffen deze maatregel en wel op korte termijn. Dat is eerlijker voor iedereen. Gelijke monniken, gelijke kappen.

A.M. van ’t Hek, Amstelveen

Voedseltransitie

Door belanghebbenden is bij de gemeenteraad een verzoek ingediend om het bestemmingsplan van de Lutkemeer te veranderen van bedrijventerrein naar agrarisch. Er wordt hier namelijk al 25 jaar biologische groente verbouwd en de akkers zijn ecologisch gecertificeerd. Het gaat wat kosten, maar dan heb je ook wat: een plek om serieus te beginnen met de de voedseltransitie in Amsterdam. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit.

Laura van Vliet, Nieuw-Vennep

Demonstraties

Natuurlijk mag iedereen demonstreren, dat is hun goed recht, maar een héél weekend? En elk weekend? En moet dat per se in de binnenstad?

Reizigers staan uren voor niets bij een bus- of tramhalte. Toeristen snappen er niets van. Ik hoorde ze zeggen: “Amsterdam never again.” Ze moesten een dure taxi nemen.

Het enige wat je leest op de GVB-informatieborden is: ‘service geannuleerd’. Dit is mij de afgelopen weken al drie keer overkomen. Conclusie: ik ga in het weekend nergens meer heen en zal dat mijn buitenlandse vrienden ook ten sterkste afraden.

Marieke Duppen, Amsterdam