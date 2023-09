Opinie: ‘Eeuwig zonde dat Ajax Benno Nihom heeft laten gaan’

Beeld Vincent Spiering

Beschamende rijkdom op school

Elk jaar heb ik kinderen in mijn klassen waarvan ik vermoed dat zij thuis te weinig geld hebben. Maar zeker weten doe ik dat meestal niet want armoede bij kinderen, daar loopt niemand mee te koop. Als leraar kan ik er ook weinig mee, maar het besef dat 8 procent van de kinderen in armoede opgroeit, daar kom je niet omheen.

Natuurlijk is in het onderwijs veel oog voor de individuele noden van de jeugd. Maar het is onbegrijpelijk dat scholen zelf exorbitant rijk zijn en eigenlijk niet weten waar ze met het geld naar toe moeten. Neem Zaam, het grootste schoolbestuur in Amsterdam. Zaam heeft een solvabiliteit van ruim 59 procent, zo kan iedereen lezen in de jaarrekening. Dat betekent volgens de onderwijsinspectie dat Zaam een veel te grote buffer heeft om eventuele tegenvallers in de toekomst te betalen. Bij Zaam zwemmen ze in het geld en dat weet men bij Zaam heel goed. Maar met bestaand beleid neemt die rijkdom helemaal niet af. In 2027 is de solvabiliteit volgens de zelfde jaarrekening nog steeds 49 procent. En dat is echt nergens voor nodig, de inspectie noemt 30 procent als bovengrens, maar veel grote schoolbesturen hanteren 17 procent als streefwaarde.

Het is te hopen dat ook de schoolbesturen in Amsterdam inzien dat zij een publieke taak hebben die bekostigd wordt uit uw en mijn belastinggeld. Daar past buitensporige rijkdom niet bij en zeker niet in tijden dat armoede bij kinderen een groot probleem is. Helaas heeft noch de minister noch de wethouder gereedschap om iets aan die wanvertoning te doen. Het is een beschamende interne aangelegenheid.

Pierre Diederen, Roermond

Krokodillen in het Engels?

Stomverbaasd – nee, flabbergasted – ben ik over de actie van Daan Woudhuysen als voorzitter van de winkeliersvereniging en manager Buikslotermeerplein. Hij zette een bordje in een vijver waarop staat ‘Crocodiles don’t swim here’. Volgens hem een ‘typisch gevalletje oud-Noordse humor’. Sinds wanneer is oud-Noordse humor in het Engels?

Pauline Nieuwhof, Amsterdam

Starre betonblokken

Bij Ajax is de nood kennelijk erg hoog. Nu is Jan van Halst weer in beeld om als de verlosser te fungeren. Het zou beter zijn als iedereen bij Ajax het hoofd als vanouds koel zou houden. Iedere club heeft wel eens een ietwat mindere periode. Dat mag geen aanleiding zijn opeens humorloze en vrij starre betonblokken als Jan van Halst te gaan halen. Zijn evenknie Jan Wouters heeft het ook niet gered bij Ajax. Beide heren zijn immers ‘niet dartel genoeg’. Bezetenheid van het spelletje moet ook nog eens met de nodige kwinkslagen overgebracht kunnen worden.

Eeuwig zonde dat Ajax Benno Nihom, nu trainer bij AFC, heeft laten gaan. Deze ‘mensenman’ weet wat voetballers beweegt en heeft vele vaardigheden in huis. Zijn Paroolinterview staat mij nog zeer helder voor de geest.

Imre Rácz, Enschede

Zelfmoorddrones?

In het artikel over aanvallen over en weer door Rusland en Oekraïne worden door Poetin ‘Iraanse zelfmoorddrones gebruikt’. Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat ik mij daarbij voor moet stellen. Hebben deze drones menselijke trekjes en de andere drones niet?

Frans Rademaker, Amsterdam