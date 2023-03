Opinie: ‘Eerst fietsers en wandelaars, dan pas auto’s door bij een groen stoplicht’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Ideeën voor het verkeer

Laat alles binnen de ring betaald parkeren worden, ook op zondag. Zelf woon ik vlakbij het Amstel Hotel. Vanaf 12.00 uur stromen alle straten vol op zondag. Echt niet voor een bezoek aan de familie maar om de stad in te gaan of naar Carré. Bewoners kunnen hun auto niet meer kwijt. Er is voldoende P&R rondom Amsterdam met uitstekende verbindingen met de binnenstad.

Stel bovendien alle stoplichten op dezelfde manier af. Eerst de fietsers en wandelaars op groen, daarna op rood en de auto’s op groen. Zo wordt het voor iedereen duidelijk en dat voorkomt ongelukken met afslaand verkeer. Dit geeft veel meer rust voor alle verkeersdeelnemers.

Paul Tiemessen, Amsterdam

Windmolens

Wat is dat toch voor onzin om alles, maar dan ook werkelijk alles in geld en gewin weer te geven? In het stuk over de windmolens (Het Parool, 20 maart), die al dan niet in en bij steden gebouwd zouden worden, wordt gemeld dat de maatschappelijke kosten in de buitengebieden volgens CE Delft stukken hoger zijn vanwege de ‘impact op de huizenprijzen’. Impact op de gezondheid zullen ze bedoelen, door geluidsoverlast, ondergrondse trillingen en slagschaduwen. Zet er maar een op de Dam, dan merk je het zelf.

Leny Schuitemaker, Driemond

Fop het algoritme

Van Amazon, Bol, Facebook, Marktplaats tot Zalando denken talloze algoritmes me te kunnen voorschotelen wat mij interesseert op basis van mijn zoekgedrag. Irritant. Onnodig ook, want wat ik wil, weet ik zelf het beste. Liever krijg ik verrassende nieuwe suggesties, maar daar zijn die algoritmes te dom voor. Het werkt zo: voordat ik mijn oude laptop verkoop, kijk ik eerst wat anderen zoal vragen. Daarna valt Marktplaats me wekenlang lastig met ‘Heb je nog interesse in deze laptop?’ Nee natuurlijk niet, die verkóóp ik juist. Daarom fop ik de site de laatste tijd met een paar maffe zoekacties waar ze geen chocola van kunnen maken. Gewoon even blind op de toetsen trommelen en hopla, een verrassende nieuwe suggestie. “Heb je nog interesse in jibbits voor je crocks?” Wabbedoelu ;-)?

Frans Icke, Amsterdam

Te veel nadruk op anderhalve graad

Uit het laatste IPPC-rapport blijkt dat met het huidige beleid omstreeks 2050 een opwarming van twee graden bereikt wordt. Niet zo vreemd nu blijkt dat de helft van de huidige opwarming na 1990 plaatsvond. Vreemd is dat zoveel nadruk ligt op een beperking van de opwarming tot anderhalve graad. Dat vergt een heel onwaarschijnlijke, ingrijpende beleidsverandering op korte termijn. De nadruk op deze beperkte opwarming verzwakt de dringendheid van een andere klimaatbeleid.

Roland Haffmans, Amsterdam