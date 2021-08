Opinie: ‘Een warm kerngezin is geen mythe, het is essentieel’

De vakantiefoto's weerspiegelen vaak een gelukkig gezinsleven. Beeld ANP

In het artikel ‘De mythe van het gezin’ (PS van de Week, 31 juli) noemt Lynn Berger het beeld van het gezin als een beschermde, op zichzelf staande kern. (…) Een kleine, evenwichtige eenheid als symbool voor liefde, warmte, geborgenheid en vrijheid, een fictie. Zij blijft er ondanks zichzelf toch voor vallen ‘want deze mythe is zo verleidelijk’.

Het belangrijkste argument om dit beeld van het gezin een mythe te noemen ligt volgens Berger in de noodzaak dat andere mensen bijspringen, want tijdens de coronapandemie ’kon iedereen zien dat de zorg voor kinderen veel meer kost dan de volwassen leden van een gezin kunnen opbrengen’. Waarom houden we toch zo vast aan het kerngezin? vraagt zij zich af.

Is het wel een mythe?

Bij het lezen van dit artikel kreeg ik de indruk dat Berger een heel mooi en gelukkig gezin heeft en dat dit juist te danken is aan de geborgenheid en de veiligheid die zij een mythe vindt. Gaat het misschien over de mythe dat het kerngezin een mythe is?

De auteur wijst naar de marxisten en de feministen die respectievelijk het kerngezin afwijzen als een product van het kapitalisme en van het patriarchaat. We weten ondertussen dat het marxisme leidt tot de totalitaire staat, waarin de staat de geborgenheid en de veiligheid biedt en dus de rol van het gezin overneemt.

Ik houd mijn hart vast voor de mogelijke gevolgen van het feminisme voor de opvoeding van de kinderen. Ik leef bijvoorbeeld mee met de jonge moeder die na het zwangerschapsverlof ’s ochtends om zeven uur haar baby’tje aan wildvreemde mensen in een crèche moet afgeven om het na een lange werkdag weer op te halen. Hartverscheurend.

Er is een oplossing om het kerngezin in stand te houden. Typerend is dat Lynn Berger haar gelukkige gezinsleven beschrijft aan de hand van vakantiefoto’s. Tijdens de vakantie is het gezin inderdaad een kerngezin waar veiligheid, geborgenheid en liefde heersen. We kunnen helaas niet het hele jaar op vakantie. Indien bijvoorbeeld een 18-urige werkweek de norm zou zijn, kunnen de ouders de opvoedingstaken onder elkaar verdelen, zonder beroep te moeten doen op anderen.

Studiebeurs voor moeders

Een andere maatregel zou zijn dat jonge moeders die kiezen voor het gezin, op 35-jarige leeftijd een studiebeurs krijgen om gedurende twee jaar een bijscholing te volgen, zodat ze goede kansen maken op de arbeidsmarkt. Hogescholen en universiteiten kunnen hiervoor het curriculum aanpassen. Deze voorstellen zouden economisch wellicht zeer rendabel zijn.

Als orthopedagoog heb ik meer dan 2000 gezinnen in behandeling gehad. De belangrijkste les uit mijn klinische ervaring is dat verbondenheid en toezicht cruciaal zijn voor de opvoeding. Verbondenheid betekent dat het kind weet dat de ouders om haar of hem geven, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Toezicht is nodig om het kind te behoeden voor ongevallen, misbruik door anderen en ontoelaatbaar gedrag, of om tijdig in te grijpen om erger te voorkomen.

Heeft het kind ernstige gedragsproblemen, dan is een derde factor belangrijk, namelijk dat het kind of de adolescent altijd met veel liefde en vergevingsgezindheid in het gezin wordt opgevangen, wat er ook is gebeurd. Het is vooral het kerngezin dat deze drie voorwaarden – verbondenheid, toezicht en onvoorwaardelijke opvang – kan bieden. Daarom is bescherming van het kerngezin de beste investering die een samenleving kan maken.

Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, Antwerpen