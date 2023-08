Opinie: ‘Een volwassen man die een Spaanse voetbalvrouw op de mond zoent, zonder enig commentaar in de NOS-studio’

Beeld Vincent Spiering

Geen commentaar

Een volwassen man die de Spaanse voetbalvrouwen dicht tegen zich aandrukt, optilt, ronddraait en op de mond zoent, zonder enig commentaar van NOS-commentatoren Frank Wielaard of Suse van Kleef in de studio. Er moet nog veel gebeuren in Nederland.

Tallie Boerma, Amsterdam

Gay Parade

Toen ik vanmorgen in de trein naar Haarlem stapte, liep de trein richting Zandvoort vol met GP-fans uit Twente, overdadig uitgedost in dure GP-kleding en heel hard pratend over vrouwen.

Toen kwam er een bejaarde dame naast me zitten die vroeg: “Weet u waar al die mannen in die gekke pakkies heengaan? ik weet niet wat GP betekent!”

Ik zei: “Ik geloof, mevrouw, dat ze naar de Gay Parade gaan!”

Neeeee, klonk door de hele wagon, gevolgd door een bulderend gelach.

Ik zei tegen een man: “Leg ‘t mevrouw zelf maar uit!”

Hans den Dikken, Amsterdam

Reclame

In Het Parool van vrijdag 25 augustus j.l. reageerde Anne Rácz op een eerdere brief van Ton Jacobs, waarin hij schreef dat topsporters geen reclame dienen te maken voor producten die niet bij topsport passen, zoals het aanprijzen van het drankje Red Bull door Max Verstappen.

Daar ben ik het mee eens. Zo niet de persoon die op deze brief reageerde, die ervan uitgaat dat de consumenten in dit internettijdperk kritisch genoeg zijn om zelf te oordelen over de informatie die ze over de aangeprezen producten voorgeschoteld krijgen. Vanuit die optiek bekeken zou tabaks- en alcoholreclame ook weer toegestaan moeten worden. We leven tenslotte in 2023, dus iedereen is zich bewust van de gevaren die de aangeprezen producten met zich meebrengen. Je weet nou eenmaal dat het drinken van een glas cognac onder het genot van een sigaret of sigaar een risico heeft.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar

Demonstraties

Afgelopen woensdag maakte Het Parool melding van een ludieke actie om de viezigheid op ons nationale plein de Dam onder de aandacht te brengen.

Op de Dam staan op sommige dagen vier hotdogkarren: op elke hoek van de westzijde één. Elke dag is er een demonstratie: voor of tegen de regimes in Israël en Palestina, voor of tegen de regimes in China, Iran, Myanmar: de halve wereld komt aan bod. Is het een idee die hotdogkarren te verbieden en demonstraties voor of tegen een bepaald land alleen bij het desbetreffende consulaat toe te staan? Misschien helpt dat.

Norbert Splint, Amsterdam

Cobra Museum

Laten we bij de problemen van het Cobra Museum het hoofd koel houden. Het gebouw is in ieder geval prachtig, de ruimtes lenen zich uitstekend voor uiteenlopende expo’s. Het is jammer dat nu kennelijk een negatieve sfeer rondom dit museum wordt opgetrokken. Allereerst moet er een nieuwe en frisse leiding komen: het is onbegrijpelijk dat de oude directeur, die zichzelf als te oud kwalificeert, teruggevraagd is.

Een nieuwe directeur kan vanuit de ‘oude Cobratraditie’ waanzinnig interessante dingen doen. Het verleden, het heden en zelfs de toekomst kunnen vervlochten worden met het grote Cobraverhaal.

Anne Rácz, Enschede