Opinie: ‘Een verhuizing kost al snel vijf- tot zesduizend euro. Wie gaat dat betalen wethouder Pels?’

Beeld Vincent Spiering

Schijnzelfstandigheid

De ceo van Randstad maakt zich terecht grote zorgen over de ongebreidelde groei van zzp’ers op de arbeidsmarkt. ‘Kabinet moet ingrijpen’ kopt Het Parool op 15 februari. Nederland telt inmiddels 1,5 miljoen zzp’ers.

Om als zzp’er te kunnen werken dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals urencriterium, geen gezagsverhouding, minimaal drie opdrachtgevers. In de praktijk blijkt veelal aan deze voorwaarden niet te worden voldaan. Als zzp’er werkzaam in de zorg als verpleegkundige of als pedagogisch medewerker in de kinderopvang of het onderwijs is er per definitie sprake van een gezagsverhouding. Hierdoor is er sprake van schijnzelfstandigheid, maar staatssecretaris Van Rij is pas in 2025 van plan te gaan handhaven op schijnzelfstandigheid.

Waarom grijpt Van Rij, en ook minister van Gennip, niet nu in om de ongebreidelde groei van zzp’ers een halt toe te roepen en daarmee de ontwrichte arbeidsmarkt weer te normaliseren? De kinderopvang en de gezondheidszorg is niet meer te betalen door de hoge bedragen die zzp’ers eisen als uurloon. Zzp’ers werkzaam in de kinderopvang zijn niet vrijgesteld van btw zoals verpleegkundigen in de zorg dat wel zijn. Kinderopvangorganisaties kunnen de btw niet verrekenen, waardoor de kosten voor het inhuren 21 procent hoger uitpakken.

Niels J. Kooijman, Amstelveen

Makkelijk scoren

GroenLinks-wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) wil even makkelijk scoren met haar plannen om ouderen te laten verhuizen als de kinderen, tegenwoordig op 30-jarige leeftijd, de deur uit zijn. Een verhuizing kost al snel vijf- tot zesduizend euro. Wie gaat dat betalen?

De plannen werden gepresenteerd met een sneer naar Den Haag, maar ze vermeldt niet dat zowel GroenLinks als de PvdA ongeveer tien jaar geleden de plannen, die nu catastrofaal blijken te zijn uitgepakt voor de woningmarkt, enthousiast steunde.

Helemaal onbegrijpelijk is dat de gemeente Amsterdam via haar nv Zeedijk, eigenaar van het pand Zeedijk 63 (café ‘t Mandje), heeft besloten dat de drie kleine woningen een soort hotelfunctie krijgen. Alsof Amsterdam onvoldoende hotelkamers heeft en te veel woningen.

A.H. Jacobs, Amsterdam

Naïef over darkstores

Een volle pagina pleidooi van twee GroenLinks-politici om de darkstores en dus de flitsbezorging in de stad te verbieden. Geen woord over het feit dat de consument blijkbaar behoefte heeft aan deze flitsbezorging. Zonder de consument kunnen ze immers niet bestaan.

Ronduit naïef is de opmerking: ‘Wat voor stad willen we zijn? Een stad voor monopolisten en durfkapitaal?’

De flitsbezorgers zijn een dwerg in vergelijking met de blauwe en gele traditionele supermarkten in Nederland. Albert Heijn en Jumbo zijn monopolisten die de leveranciers en boeren helemaal uitknijpen. Maar de prijzen zijn in Nederland onnodig hoger dan in Duitsland waar meer concurrentie is.

Overlast van flitsbezorging moet je aanpakken, dat kan door te investeren in handhaving.

Ik durf wel te voorspellen dat over een paar jaar vanuit alle blauwe en gele supermarkten fietsen wegscheuren voor een flitsbezorging. Door het naïeve beleid van GroenLinks versterkt dat weer het monopolie van blauw en geel.

Tom Heijnen, Amsterdam