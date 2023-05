Opinie: ‘Een veilige lhbtq-gemeenschap in Amsterdam is mogelijk. Dit is wat ervoor nodig is’

Archiefbeeld van de Canal Pride 2022. Beeld Joris van Gennip

Het landelijke actieprogramma van Mariëtte Hamer, dat in ­januari is gepubliceerd, heeft als doel seksueel geweld in de hele samenleving aan te pakken. In 2022 publiceerde het Sociaal en Cultuur Planbureau de LHBT Monitor, waarin lhbtqia+’s werden aangemerkt als een van de meest kwetsbare groepen voor seksueel geweld. 44 procent van de biseksuele vrouwen ervoer in de afgelopen 12 maanden seksueel geweld, gevolgd door homo- en biseksuele mannen, van wie een kwart seksueel ­geweld (fysiek en niet-fysiek) ervoer.

Op 8 maart lanceerde de gemeente Amsterdam een campagne tegen intimidatie van vrouwen op straat. Maar volgens de statistieken van dezelfde overheid heeft ­54 procent van de lhbtqia+-mensen ook intimidatie meegemaakt.

Door de campagne niet ook op mannelijke slachtoffers te richten heeft de gemeente een kans gemist. Juist nu geweld tegen lhbtqia+’s toeneemt, zou Amsterdam de moed moeten hebben om de aandacht ook nadrukkelijk te richten op deze gemeenschap. Alleen dan kan de samenleving een veiligere plek voor iedereen worden.

Hoe moet Amsterdam dat aanpakken?

Ten eerste moeten we ons bewuster worden van seksueel geweld van binnen en buiten de lhbtqia+-gemeenschap. Bij homo- en biseksuele mannen kan dat gaan om betasten en grensoverschrijdend gedrag in bars, dwanghandelingen, spiking (iets in iemands drankje doen), intiem partnergeweld, aanranding en geweld binnen omgevingen waar verdovende middelen worden gebruikt. Wederzijdse toestemming moet de norm worden, altijd en overal.

Om een beter beeld te krijgen van de problematiek kan de gemeente een meldingssysteem opzetten, waarop mensen hun ervaringen of zorgen anoniem kunnen melden. Deze data kan dan worden bestudeerd op patronen van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan vervolgens weer de basis vormen voor beleid en campagnes om de bewustwording te vergroten in instellingen waar vaak sprake is van problematisch gedrag.

Gendermainstreaming

Horeca en commerciële bedrijven in het queerlandschap hebben de plicht hun personeel op te leiden over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor horeca in de hele stad zou het standaardprocedure moeten worden dat overtreders uitgezet, gerapporteerd en geregistreerd worden.

Sex on Premise Venues (SOPV’s) – dus clubs, sauna’s en horeca waar seks (in het openbaar) is toegestaan – zijn in onze gemeenschap belangrijke plekken om in contact te komen met ­gelijkgestemden en om je queeridentiteit te ­onderzoeken. Juist deze plekken moeten gelden als safe space – maar ook hier gaat het wel eens mis. Nieuwkomers zijn zich soms niet ­bewust van de non-verbale gedragscodes, wat tot traumatische ervaringen kan leiden. Het zou daarom goed zijn als er voor deze plekke ­gestandaardiseerd beleid komt, waardoor ze hun belangrijke rol in onze gemeenschap ­kunnen blijven vervullen, maar tegelijkertijd voor iedereen veilig zijn.

Om te voorkomen dat homo- en biseksuele mannen bij toekomstige campagnes buiten schot worden gehouden, doet de gemeente, maar ook de regering in Den Haag, er goed aan gender mainstreaming toe te passen. Dat is een strategie die alle genders integreert en is een impactvolle, maar uiterst eenvoudige manier om onze gemeenschap niet buiten te sluiten bij beleidsvorming.

Victim blaming

De burgemeester moet ook de politie ter verantwoording roepen: victim blaming kan niet langer worden getolereerd. Het SISG, het gemeentelijke programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld, moet verder onderzoek doen naar lhbtqia+-geweld van buiten én binnen de gemeenschap – en dan niet alleen naar intimidatie, maar alle vormen van seksueel geweld.

Seksueel geweld kan, kortom, niet worden aangepakt als één gemeenschap over het hoofd wordt gezien. Voor de lhbtqia+-gemeenschap vereist dat meer steun, meer begeleiding en een krachtiger aanpak – maar wel op een eerlijke en onbevooroordeelde manier. De overheid kan daaraan bijdragen door gender mainstreaming toe te passen en meldingssystemen te faciliteren. Maar wij als gemeenschap moeten ook naar onszelf kijken en ons bewuster worden van elkaars grenzen. Ik ervan overtuigd dat we Nederland samen een veiligere plek kunnen maken voor iedereen. Maar, we moeten nu aan de slag. Want nog altijd worden dagelijks mensen slachtoffer van seksueel geweld.