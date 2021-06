Opinie: ‘Een slechtere locatie voor de Meervaart is niet denkbaar’

De zuidwestkant van de Sloterplas in Osdorp waar de nieuwe Meervaart is bedacht. Beeld Marc Driessen

De grachtengordel was in de vroege zeventiende eeuw een wonder en het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1934 werd in vakkringen, ook internationaal, beschouwd als een keerpunt in de ontwikkeling van de stedenbouw. Dit ontwerp beoogde een stadsuitbreiding met tienduizenden woningen voor alle Amsterdammers, ook arbeiders.

Buitenveldert werd bestemd voor de middenklasse, met de Amstel­oever en het Amsterdamse Bos op loopafstand. In Amsterdam Nieuw-West zou vooral worden gebouwd voor wat toen ‘de arbeidersklasse’ werd genoemd. Daarbij deed men echter geen concessies aan de kwa­liteit van de woonomgeving. De Tuinsteden Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart en Osdorp grenzen aan een groot centraal gelegen recreatiegebied, de Sloterplas met het omringende park.

Daarbij heeft de Sloterplas een bijzondere functie: het grootste deel van het jaar is de plas een lege ruimte. Dit is een uniek stedenbouwkundig gegeven. Juist die leegte van het uitgestrekte water biedt de recreërende stedeling de mogelijkheid in het drukke stadsleven tot zichzelf te komen en te genieten van een weids perspectief, overkoepeld door Hollandse wolkenluchten.

De Sloterplas lijkt groot en is ook groot, maar juist daarom zal de voorgenomen bouw van een theater in de zuidwesthoek verstrekkende gevolgen hebben. Elk volume breekt de ruimte, zoals elk geluid een echte stilte verbreekt. Een slechtere locatie voor het theatergebouw is daarom niet denkbaar.

Het theater is van groot belang voor het geestelijk leven van mensen, maar de stedeling heeft er ook recht op even helemaal buiten zijn of op een beleving van de seizoenen. De Sloterplas biedt alle inwoners van Nieuw-West een vorm van geluk die zich moeilijk onder woorden laat brengen, pure poëzie.

Tot slot is er de historische waarde van de Sloterplas en het -park. De afgelopen twee decennia heeft Nieuw-West grote veranderingen ondergaan. Het beeld van de Tuinsteden is daarbij stedelijker geworden, maar het centraal gelegen recreatiegebied is bewaard gebleven. De Noordoever van de Sloterplas in Tuinstad Slotermeer is zelfs een beschermd stadsgezicht geworden.

Het is daarom merkwaardig dat de andere oevers niet beschermd zijn. Met de bouw van een theater in de Sloterplas maakt de gemeen­teraad bewust misbruik van de bestuurlijke weeffout die de stadsdelen zijn. Na de wildwestjaren van de stadsvernieuwing zou het de gemeenteraad sieren om ook eens wat respect te tonen voor het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam.

Vincent van Rossem, Amsterdam