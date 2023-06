Opinie: ‘Een simpel antwoord op de reserveringsgekte in de horeca: stop met reserveringen’

Beeld Vincent Spiering

Reserveringsgekte (I)

Even als reactie op jullie ‘verontrustende’ artikel over de reserveringshandel in de horeca.

Wij zijn als café De Jaren in het centrum van Amsterdam een enorm populaire trekpleister voor zowel lokale bezoekers als toeristen. Na de coronacensuur zijn we direct gestopt met het maken van reserveringen, behalve dan voor grotere evenementen op onze bovenverdieping. En dat bevalt eigenlijk meer dan prima.

Los van dat het enorm veel rompslomp scheelt, geeft het een hele mooie en gemengde dynamiek in de bezoekersstroom. Er worden wel verzoeken tot reserveringen ingediend, maar wij zetten de deur open voor wie er ook wil komen. Soms is er zelfs een rij van (overigens zeer gemoedelijk) wachtenden, maar daarin zit vaak een haast organische flow.

Zo voelt iedereen, ongeacht wat iemand te besteden heeft, zich welkom. Het is eigenlijk zo (ouderwets) simpel en wat ons betreft iedereen aan te raden als simpele doorbraak in deze absurde exclusiviteitstrend.

Maurice Maarssen, Amsterdam

Reserveringsgekte (II)

Ik lees net dat reserveringen bij geliefde restaurants voor grof geld worden verhandeld. De restauranteigenaren zeggen dit vreselijk te vinden, maar er niets tegen te kunnen doen.

Hierbij mijn suggestie aan de restauranteigenaren. Zet bij de reservering op de website een zinnetje dat degene die gereserveerd heeft zich bij binnenkomst in het restaurant moet legitimeren, en vraag altijd een aanbetaling aan de persoon die de reservering maakt.

Hennie van der Baan, Amsterdam

Hockeykampioenen

Wat fijn dat de dames van Ajax toch nog een huldiging hebben gehad. Ik ben heel benieuwd wanneer de dames van AHBC en de heren van Pinoké door de burgemeester van Amsterdam worden uitgenodigd voor een huldiging en petit comité, of een grote huldiging.

Ik weet dat voetbal populairder is dan hockey en meer aandacht in de pers krijgt, maar alleen een kort artikeltje het Het Parool met als kop ‘Eerste landstitel ooit voor Pinoké’ doet deze Amsterdamse teams tekort! En hoezo wordt er verschil gemaakt tussen dames en heren die dezelfde inspanning leveren? De dames komen er bekaaid van af met alleen een vermelding in de laatste alinea. Aan alle landskampioenen: van harte!

Marion Boon, Broek in Waterland

IJzeren greep

In Het Parool (30 mei 2023) werd gemeld dat de top van Schiphol aansprakelijk wordt gesteld voor de druktechaos afgelopen zomer. Een aantal luchtvaartmaatschappijen hebben hierdoor schade geleden en wensen alsnog compensatie.

Is het een idee dat de gemeente Amsterdam namens alle bewoners de top van de luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk stelt voor de schade die zij veroorzaken? Hun geluidshinder leidt tot gezondheidsklachten. Bovenal is de luchtvaart bijzonder klimaatonvriendelijk, een enorme uitstoter van zeer kankerverwekkende stoffen en houdt het de Randstad qua ontwikkeling in een ijzeren greep.

Rick Veltman, Amsterdam