Opinie: ‘Een schommel over het IJ? Dat klinkt als luchtfietserij’

Beeld Vincent Spiering

Gordel om op de IJschommel?

Het artikel ‘Ingenieur komt met schommelpont over het IJ’ beschrijft de suggestie om met een 175 meter hoge schommelconstructie ‘snel veel mensen tegelijk’ over het IJ te verplaatsen. Dit in dertig seconden, vlak over het water. De boordradar moet vervolgens aanvaringen met schepen voorkomen.

Bij grote schepen die minder wendbaar zijn, lukt dit misschien wel, maar massale pleziervaart (denk Koningsdag) is onberekenbaar. Blind vertrouwen op onfeilbaarheid van techniek is onzin. Zo varen schepen op de ruime Noordzee elkaar ondanks die radar ook aan. Het artikel zegt verder niets over de onderhoudskosten en storingsgevoeligheid van zo’n hoge constructie. En moeten de passagiers met fiets en al een gordel om? Al met al lijkt mij dit een gevalletje luchtfietserij!

Robert Kruijshaar, Zaanstad

Krantloze dag

Dat er op zondag geen krant komt, alla, daar ben ik aan gewend. Ook omdat de zaterdagkrant voor de zondag nog voldoende in petto heeft. En dat geldt ook voor nieuwjaarsdag. Maar geen krant op Hemelvaartsdag leidt onveranderlijk tot onthoudingsverschijnselen. Omdat ik ‘geen benul’ heb van die dag, kijk ik ’s ochtends bij het openen van de krantapp eventjes letterlijk op mijn neus. Storing? Nee toch?

En dat geldt ook voor die malle andere krantloze dagen: tweede paas- en pinksterdag en de kerstdagen. Dit jaar was er zelfs voor het eerst geen krant op Koningsdag. Terwijl er ontegenzeglijk op al die dagen evenveel nieuws wacht op kennisname en duiding, zeker in dit tijdsgewricht. Daar zullen journalisten niet anders over denken, toch?

Velen met mij blijken op dergelijke krantloze dagen onthoudingsverschijnselen te hebben. Er is geen een-op-een samenloop met de officiële Nederlandse feestdagen want er is wel een krant op Goede Vrijdag en op Bevrijdingsdag. Het blijken restanten van christelijke cao-wortels te zijn, uit een tijd waarin ook de winkels op feestdagen verplicht gesloten waren.

Maar het is gewoonweg niet meer van deze tijd en daarvoor zijn gemakkelijk oplossingen te vinden. Die vrije dagen simpelweg toevoegen aan de snipperdagen, op te nemen in overleg met collegae en werkgever. Zoals dat in het achterliggende decennium in vele relevante maatschappelijke sectoren inmiddels zo geregeld is.

En die trend zet stevig door. Voor het feit dat er zo’n vijf extra kranten per jaar gemaakt gaan worden, heb ik graag een evenredige abonnementsgeldverhoging over (1,5 procent). En laat de krant voor komende tweede pinksterdag door ChatGPT maken. Kan iedereen gelijk zien hoezeer AI nog in de kinderschoenen staat.

Ludo Grégoire, Ravenna

Bagageruim

Vliegtuigen zijn zeer gecompliceerde machines. Aan alles is gedacht: vrijwel alle systemen zijn automatisch en worden elektrisch bediend. Toch is er één klein onderdeel bij deze technische revolutie aan de aandacht ontsnapt en dat is het bagageruim.

Kleine bestelauto’s zijn al jaren zo ontworpen dat je er met een heftruck zo een pallet in kwijt kunt. Touringcars kunnen de hele zijkant openen om de bagage te laden en te lossen. In vliegtuigen moeten mensen in de meest ongezonde houdingen werken in een veredelde kruipruimte. Kan dat werkelijk niet anders? Tuurlijk wel, maar ja, dat kan ten koste gaan van het aantal passagiers en dan kost het geld. En dan is alle vindingrijkheid opeens verdwenen.

Ronald Nijenhuis, Zaandam