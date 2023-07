Opinie: ‘Een Pridevlag hoort met het rood naar boven’

Beeld Vincent Spiering

‘Veel Pridevlaggen hangen verkeerd’

Er komen de komende dagen hopelijk weer veel Pridevlaggen buiten te hangen. Maar laten we ze dan wel goed ophangen, want nu hangen er veel verkeerd. Tip: rood boven. Dan hangen de vlaggen goed.

Jeroen van Bergen, Amsterdam

‘Koop 5 VanMoofs en repareer er 1!’

Ieder nadeel heb zijn voordeel, zei een groot Amsterdammer eens. Dus VanMoofers, pak je kans, want jullie zijn de kansenpakkers, en zij die de kansen niet zien zijn in jullie ogen losers.

En wat is die kans dan? Koop vijf van die brikken voor de prijs van één, en je maakt één werkende, plus je hebt veel reserveonderdelen. Een tipje van een tevreden Gazellerijder.

Andries Olijslager, Amsterdam

‘Wat een arrogantie om alles in eigen beheer te houden’

Het is dezer dagen voor de vele VanMoofhaters (waaronder ikzelf) ‘genieten’ bij alle berichtgeving over het faillissement van het bedrijf.

Wat een arrogantie om alle beheer in eigen hand te willen houden zodat men niet eens bij een reguliere fietsenmaker terecht kan (lees: kon) voor een reparatie! Het zal waarschijnlijk een verademing zijn voor velen om het zwarte, lelijke onding minder of veel minder vaak aan te horen komen en gepasseerd te worden met veel te hoge snelheid, veelal bestuurd door een yup – een hand aan het stuur – die nota bene tegelijkertijd aan het bellen is.

Hoogmoed komt..?

Jaap Oostermann, Amsterdam

‘Docenten zouden ambtswoningen moeten krijgen’

Huis zoekt leerkracht: de wervende zin bij de vacature op een Amsterdamse basisschool vat meerdere urgente crises samen. Ouders stellen hun extra woning beschikbaar voor een potentiële leerkracht op de school van hun kinderen, met de beste bedoelingen.

De leerkracht zou een ‘on-Amsterdamse’ huur van maximaal 1100 euro per maand betalen. Hij of zij zou dan wonen in een huis dat door de ouders alvast voor hun kinderen is gekocht. Handig, een betrouwbare huurder die meehelpt de hypotheek af te lossen tot de kinderen groot zijn. Het mes snijdt aan twee kanten.

De ouders zien zelf ook in dat dit geen structurele oplossing is. En dat is het inderdaad niet. Het is wel opnieuw een schrijnend voorbeeld van de kansenongelijkheid in de stad. Docenten zouden ambtswoningen moeten krijgen, in plaats van te moeten belanden in het verdienmodel van geprivilegieerde individuen.

Iris Rijsman, Amsterdam

‘Veel dokters hebben geen idee hoe het is om patiënt te zijn’

Het Parool vestigt de aandacht op nog een vergeten groep. De ‘intersekse mens’ bestaat ook en ook deze mens heeft het moeilijk. Op zich is dat geen exclusief kenmerk van de intersekse mens. Dat neemt niet weg dat het erg goed is óók deze problemen bespreekbaar te maken. Zoals Het Parool meldt zijn er ook artsen die juist vonden dat de patiënt niet over zijn probleem moet praten. Gelukkig wordt dit advies vaak niet opgevolgd.

Dat brengt mij bij de constatering dat nog steeds te veel wordt opgezien tegen ‘de dokter’ als autoriteit. Veel dokters hebben totaal geen idee hoe het is om patiënt te zijn. Hoewel hun witte jas anders doet vermoeden zijn hun adviezen beslist niet zaligmakend of meteen toepasbaar.

Maarten Rácz, Enschede