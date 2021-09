Opinie: ‘Een portier wil echt niemand weigeren, maar de id-check is bittere noodzaak’

Bezoekers van Artis tonen hun negatieve coronatestbewijs bij de ingang. Beeld ANP

Op 2 september schreef de heer Van Zuijlen in een opiniestuk in Het Parool dat ‘de beleidshufters de baas worden in dit land’. Wat was er voorgevallen? Hij kwam niet binnen bij een theatervoorstelling, omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had. Dit is natuurlijk enorm vervelend, en ergens snap ik de irritatie bij hem ook wel, want hij had toch echt gewoon een ticket en een QR-code in de CoronaCheckapp?

Het punt is alleen dat met die QR-codes tijdens de geflopte ‘Dansen met Janssen’-weken veelvuldig fraude werd gepleegd. Van deze QR-codes kon immers gewoon een foto worden gemaakt, waarna Jan en alleman er gebruik van konden maken. Deze fraude valt eenvoudig uit te sluiten als men de uitslag op de scanner vergelijkt met de gegevens op een identiteitsbewijs.

De heer Van Zuijlen wekte tevens de suggestie dat de mensen die hem geweigerd hebben, dit stiekem ook wel lekker vinden. Nou kan ik hem vertellen dat er bijna niets vervelender is als portier dan om iemand te weigeren aan de deur, zeker als iemand gewoon een geldig entree­bewijs heeft. Ik zeg bijna niets, omdat je podium/zaal/zaak/club moeten sluiten omdat iemand met een valse QR-code binnenkomt en andere bezoekers of je collega’s besmet, een nog vervelender scenario is. Met als ergst mogelijke gevolg dat, omdat jij niet streng genoeg was, de zaak weer voor onbepaalde tijd gesloten wordt.

Dus meneer Van Zuijlen, geef de mensen aan de deur er alstublieft niet de schuld van dat u de toegang geweigerd werd. Dit deden ze omdat het bittere noodzaak is en zeker niet om u te treiteren. Dit zijn mensen die anderhalf jaar lang hun werk niet of nauwelijks hebben kunnen uitvoeren, talloze collega’s ontslagen hebben zien worden, keer op keer tijdens een persconferentie het deksel op de neus hebben gekregen en gewoon als de dood zijn om hun passie weer op pauze gezet te zien worden.

Met de maatregelen die er nu zijn hebben ze hun oude leven eindelijk weer een klein beetje terug. Ik reken erop dat u er vanaf nu alles aan doet om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe aanleiding komt om ze dit weer af te nemen.

Pépé Doornbos, barman, bedrijfsleider en portier, Amsterdam