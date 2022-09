Opinie: ‘Een pauze op de toestroom van internationale studenten is broodnodig’

Eerstejaars studenten tijdens de Intreeweek van Amsterdam. Beeld ANP

Recentelijk heeft de Universiteit van Amsterdam aangekondigd maatregelen te gaan nemen om de groei in studentenaantallen te controleren. Zij gaan daarom als experiment een quotum hanteren voor het aantal internationale studenten bij de opleidingen psychologie en politicologie. De UvA hoopt hiermee de ongekende wildgroei van internationale studenten in te dammen. Deze maatregel is niet onomstreden, maar volgens ons helaas wel een noodzakelijk kwaad.

Het aantal studenten dat aan de UvA studeert, is de afgelopen jaren flink toegenomen: in de afgelopen vijf jaar van 31.000 naar 41.000. De verwachting is dat de studentenpopulatie in 2026 verder zal groeien tot ruim 50.000 studenten. Voor een deel komt dit doordat Nederlandse studenten na een vwo-opleiding vaker voor het wo kiezen dan voor het hbo. Maar deze stijging wordt ook veroorzaakt door een groei in het aantal internationale studenten.

Kwaliteit in het geding

Zo’n sterke stijging brengt problemen met zich mee. Een plotseling snelgroeiende studie moet veel aanpassingen maken. Er zijn meer of grotere collegezalen nodig, de structuur van een opleiding moet worden aangepast en bovenal vraagt dit om meer docenturen, waar nu vaak al een tekort aan is. Docenten draaien geregeld overuren om al hun taken af te krijgen en het kost tijd om meer goede docenten te vinden.

Door dit alles komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding. Als studentenvakbond ontvangen wij signalen dat kwaliteit van massale en snelgroeiende studies als politicologie afneemt. Zo wordt bij de examinering bijvoorbeeld steeds vaker gebruikgemaakt van meerkeuze- in plaats van open vragen, om zo de werkdruk van docenten te verlichten. Hierdoor leren studenten minder en heeft de docent een slechter beeld van het kennisniveau van de student. Daarnaast zijn de collegezalen niet altijd groot genoeg en komt het in de praktijk regelmatig voor dat studenten worden weggestuurd door een gebrek aan plekken.

Voor al deze problemen bestaat al een oplossing. Universiteiten kunnen met een numerus fixus een maximaal aantal studenten vastleggen. Een pijnlijke maatregel omdat sommige studenten hierdoor niet hun voorkeursstudie kunnen volgen. Hoewel deze maatregel al met succes wordt toegepast, is dit niet voldoende om een andere kant van het probleem op te lossen: de gigantische huisvestingscrisis waar studenten in Nederland, en met name in Amsterdam, mee kampen.

Op de bank

Op dit moment is er in Amsterdam een tekort aan 6600 studentenwoningen. De verwachting is dat dit er in de toekomst alleen maar meer worden. Voor veel internationale studenten is dit probleem nog groter: vaak zijn potentiële huisgenoten uitsluitend op zoek naar mensen die vloeiend Nederlands spreken. Bovendien staan Nederlandse studenten relatief langer ingeschreven bij wachtlijsten van organisaties die woningen aanbieden.

Voor veel internationale studenten is de omvang van het huisvestingsprobleem in Amsterdam tot de start van hun studie nog niet duidelijk. Hierdoor worden veel van hen gedwongen aan hun studie te beginnen zonder dat zij een dak boven hun hoofd hebben. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ze slapen nu vaak in hostels of zelfs in parken. Nederlandse studenten die geen huisvesting in Amsterdam kunnen vinden, hebben vaak de optie om bij hun ouders te blijven of gaan wonen, maar hun buitenlandse studiegenoten zien zich vaak genoodzaakt terug te keren naar hun land van herkomst. Als ze hier pas na het begin van het collegejaar achterkomen, zijn ze, naast hun reiskosten, vaak al honderden euro’s kwijt aan collegegeld.

Samen met Srvu, de studentenvakbond van de Vrije Universiteit, heeft Asva het couchsurfingplatform ‘No Room For Us’ opgezet. Hier worden zoveel mogelijk dakloze studenten, veelal uit het buitenland, gekoppeld aan mensen die thuis een kamer, luchtbed of bank over hebben en plek willen maken voor een tijdelijke extra huisgenoot. Dit lukt niet altijd, maar zelfs als dat wel zo zou zijn, is dit natuurlijk geen structurele oplossing voor het probleem.

Noodfixus

Avsa benadrukt daarom het belang van een tijdelijke noodfixus. Dinsdag werd de UvA door het kabinet teruggefloten. Maar een pauze op de toestroom van internationale studenten is broodnodig.

We zouden niet alleen graag zien dat de noodfixus doorgaat, maar dat deze ook op andere opleidingen wordt ingezet. Politicologie en psychologie zijn immers niet de enige studierichtingen waar veel internationale studenten op afkomen. Er moet gewerkt worden aan het terugschroeven van de groei van universiteiten, totdat zowel de onderwijscapaciteit als de stad daar klaar voor zijn. Dat is in het belang van alle studenten.

We willen niet kiezen tussen internationale en Nederlandse studenten, maar het feit blijft dat de internationale studenten zwaarder worden getroffen door de huisvestingscrisis. Het is van groot belang dat de universiteit, de woningcorporaties en de gemeente zich de komende jaren gaan inzetten om alle studenten die in Amsterdam willen studeren een menswaardig bestaan te bieden.

Aziza Filal is student bestuurskunde en voorzitter van Asva Studentenvakbond.