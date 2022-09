Opinie: ‘Een nieuwe terminal? Gemeente moet open kaart spelen over uitbreiding van Schiphol’

Artist's impression van de aangekondigde nieuwe terminal op Schiphol. Beeld -

Eerder werd door verschillende overheden ook al voorgesorteerd op een nieuwe metrolijn van drie miljard van Zuid naar Schiphol. Of die nodig was voor flink meer vliegverkeer of juist voor treinreizigers, bleef altijd onduidelijk onder de gezellige paraplu ‘Ontwikkelruimte voor Schiphol’.

Burgemeester Halsema moest in december desgevraagd bekennen een lobbybrief voor deze ‘ontwikkelruimte’ te hebben ondertekend, maar alleen omdat het volgens haar echt niet ‘om uitbreiding van Schiphol’ ging. Ze ondertekende als voorzitter van de Amsterdam Economic Board en van de Metropoolregio. Nu is het dan toch duidelijk geworden: Schiphol wil fors uitbreiden en heeft de gemeente zand in de ogen gestrooid. Of erger: het gemeentebestuur gaat verder mee in fossiele groeiplannen dan het wil toegeven.

Minder forenzen

Met de kennis van nu lijken de andere redenen voor de metro er een beetje bijgesleept of al achterhaald. Die voorgestelde enorme toename van forenzen bijvoorbeeld, die straks met de trein door de Schipholtunnel moeten. Prorail gaf vorige maand aan dat het totaal aantal binnenlandse treinreizigers nog niet verder is gekomen dan 82 procent van de piek voor corona, met name door het blijvende thuiswerken van forenzen. Daarnaast zijn treinroutes via Schiphol, of via elders, een keuze die overheden samen maken.

Het is ook onduidelijk welke internationale treinen er straks naar Schiphol gaan. Volgens een tweet van Schipholbaas Dick Benschop zouden straks alle internationale treinen naar Schiphol moeten rijden, ook die uit Duitsland (en dus niet meer naar Amsterdam Centraal).

Dit zou contraproductief zijn, zelfs om op de korte afstanden de trein te promoten en mensen zo minder te laten vliegen. Vliegen vanaf Schiphol wordt dan het doel van de internationale treinen, niet meer het bezoeken van Nederland.

Derde meer treinreizigers

Onze overheden, inclusief gemeenten, kiezen er zelf voor om Schiphol onnodig vol te laten lopen. Treinstation Schiphol heeft nog capaciteit voor een derde meer treinreizigers met de geplande extra perrontrappen en een beveiligingssysteem waarmee treinen sneller achter elkaar kunnen binnenrijden. Daar zit dus nog best veel ruimte, behalve als we een nieuwe terminal gaan bouwen voor veel extra vliegverkeer.

De aangevoerde argumentatie voor een metro naar ‘duurzame hub’ Schiphol is flinterdun geworden, maar de plannen hiervoor lijken wel een flink groeiscenario van vliegverkeer te ondersteunen. Met zo’n dure metro zou later ook weer het argument ‘kapitaalvernietiging’ gebruikt kunnen worden om meer te blijven vliegen.

Tijd voor het gemeentebestuur om ‘uitbreiding van Schiphol’ preciezer te definiëren en open kaart te spelen.

Roald Fekken en Jolijn Hooghwinkel zijn actief voor Amsterdam Fossielvrij