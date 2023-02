Opinie: ‘Een muur voorkomt niet dat wanhopige mensen naar Europa willen komen’

Tussen 2014 en 2021 zijn er 25.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee in een poging de EU te bereiken, volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN. Beeld Sameer Al-DOUMY/AFP

Dat extreemrechtse populistische partijen het over grenshekken hebben als oplossing voor het migratievraagstuk is misselijkmakend, maar niet nieuw. Dat regeringspartijen van zogenaamde christelijke en liberale oriëntatie dit nu ook openlijk doen is levensgevaarlijk. Hun opportunistische gedweep met extreemrechts zet ze op het pad van een egoïstische, racistische politie-unie. Een unie waarin de gedeelde identiteit van burgers is dat zij in angst voor de ander binnen een omheining leven. Een unie waarin niet-burgers met geweld worden buitengehouden. Naast dat dit een verkrachting is van iedere Europese, democratische, humanistische (of christelijke) waarde, is het ook nog eens oliedom. Het biedt namelijk geen oplossing voor het migratievraagstuk.

Dit is het probleem: We hebben te maken met een grote groep mensen van buiten de EU die uit wanhoop het leven waagt om naar Europa te komen. Deze groep is te groot om te absorberen. Met name op de inefficiënte en onmenselijke manier waarop dat nu gebeurt, zie de worsteling van een rijk land als Nederland om te voorkomen dat er mensen op straat moeten slapen in Ter Apel.

Verdragen met dictatoren

Als reactie hierop dwepen politieke leiders in Europa steeds openlijker met ‘oplossingen’ die bestaan uit praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen en ook geen echte oplossing bieden. Zij sluiten verdragen met dictatoren aan de randen van Europa om opvang in de regio te regelen, sluiten vluchtelingen op in kampen en zadelen de lokale bevolking van deze landen hiermee op. Zij roepen op tot versterking van de muur rond Europa en laten grenstroepen handhaven tot de dood erop volgt door verdrinking, mishandeling of verwaarlozing.

Het ontstaan van kamp Moria op Lesbos illustreert dit: 13.000 mensen opvangen op een geïsoleerd Europees eiland waar plek is voor 3000 laat zien hoe diep we kunnen zinken. Dat Moria tot twee maal toe is geteisterd door brand laat zien dat het nog erger kan. De ‘poortjes’ van Rutte, waardoor mensen volgens hem nog steeds asiel kunnen aanvragen, betekenen niets meer dan dat landen aan beide kanten van het hek met de ellende komen te zitten en dat ze wat kleingeld krijgen voor de moeite.

Realpolitik

Deze politieke leiders geven morele principes en mensenrechten weg en lappen internationale VN-verdragen aan hun laars. Ze beginnen ook de eerste geopolitieke consequenties van deze realpolitik te ervaren. Bijvoorbeeld dat Erdogan dwarsligt bij de toetreding van Finland en Zweden tot de Navo en de migrantenchantage die Belarus eind 2021 toepaste, toen het land migranten binnen had gehaald om de EU in te sturen. Er valt wat te halen bij de EU.

Naast dat de EU haar onderhandelingspositie ondermijnt, doet zij dat ook met haar humanistische en democratische grondvesten. De waarden die ons als Europeanen zouden moeten verbinden worden zichtbaar in de uitverkoop gezet. Dit levert cynisme op. De Europese waarden blijken in de praktijk hetzelfde als de imperialistische koopmanswaarden van een vermoeide grootmacht. Net als in het latere Romeinse rijk betalen we de ‘barbaren van buiten de poorten’ om andere ‘barbaren’ buiten de muren te houden.

De recente steun aan Oekraïne past in dit patroon. Europa keek systematisch weg bij de eerdere Russische agressie op de Krim ten behoeve van de handel in fossiele brandstoffen met datzelfde Rusland. Nu huilen we krokodillentranen en leveren een hoop wapentuig, maar laten Oekraïne het vuile werk doen. Zodra het vrede is zal het pompen van olie en gas worden hervat, ongeacht of er een functionerende democratie in Rusland is.

Zandkasteel

Een hek biedt geen oplossing. Als je gelooft dat een hek de groeiende groep wanhopige mensen buitenhoudt, dan geloof je ook in het zandkasteel dat een kind in de branding van de opkomende zee bouwt. Uiteindelijk wint de zee. Het gebrek aan handelen om klimaatverandering, de vernietiging van het ecosysteem en ongelijkheid op te lossen vergroot het aantal mensen dat noodgedwongen hun thuis zal verlaten exponentieel. Geen muur houdt dat tegen.

Tenzij we accepteren dat de muur bewapend wordt met machinegeweren en mensen voor de poorten worden vermoord. Dat lijkt een dramatische voorstelling van zaken, maar in feite gebeurt dit al. Tussen 2014 en 2021 zijn 25.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee in een poging de EU binnen te komen, volgens cijfers van de vluchtelingenorganisatie van de VN.

Er is een andere oplossing. Er is een soort New Deal of Marshallplan nodig, een rationele, intergenerationele interventie in de gebieden om de EU heen. Waarbij het doel is die regio’s te helpen zich sociaal en duurzaam te ontwikkelen. Onvrijwillige migratie kan immers alleen bij de bron worden opgelost. Er is geen andere humane oplossing dan te zorgen dat mensen geen reden hebben om huis en haard te verlaten. Dat is echte structurele opvang in de regio.

Gemeenschappelijke identiteit

Niet als neokoloniaal project, maar als oplossing voor neokoloniale uitbuiting. En als redding van het Europese project. Niet alleen de angst voor een gemeenschappelijke buitenstaander kan mensen verbinden. Ook de trots op een gemeenschappelijk project om onze waarden en verworvenheden te delen kan een gemeenschappelijke identiteit vormen.

Europa dient afscheid te nemen van de weg van de angst en haat. We weten waar die weg heen leidt. Juist in een tijd waarin we ons zorgen maken om gebrekkige kennis van de Holocaust dienen we ons te realiseren dat die niet in een vacuüm ontstond. De krachten die tot de misdaden tegen de menselijkheid leidden, hebben nu in een nieuwe huid weer de kop opgestoken. Het afwenden van een dystopische toekomst bestaat niet alleen uit het herinneren van het verleden. Maar ook uit de moed om te erkennen dat we een fout pad zijn ingeslagen en het geloof dat we van koers kunnen veranderen. En de daadkracht om dat ook te doen. Om te beginnen bij de komende lokale verkiezingen. Kies het licht.