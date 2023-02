Opinie: ‘Een kunstenaar of musicus voor de klas biedt heel veel voordelen’

Beeld Vincent Spiering

‘Een kunstenaar of musicus voor de klas biedt heel veel voordelen’

Het heeft heel veel voordelen. Natuurlijk blijft de juf of meester belangrijk en hij of zij zal de hoofdverantwoordelijke blijven. Het is ook nogal ondankbaar om dit plan direct af te kraken. Deze mensen, als ze al bereid zijn, steken wel hun nek uit!

Wat leren de kinderen ervan? In de eerste plaats respect voor een ander voor de klas dan de juf/ meester. Een ruimere kijk op de wereld? De kinderen kunnen aangezet worden tot lezen over een componist of de tekst van een liedje. Of over het leven van een kunstenaar of teksten bij plaatjes van schilderijen. Een verslag schrijven of een spreekbeurt voorbereiden. Op die manieren kunnen de kinderen heel veel ontwikkelingen doormaken buiten de gebaande paden. De scholen blijven een veilige basis , de groepen blijven bij elkaar en vooral niet vergeten: het vaste personeel kan rouleren. Zoek in oplossingen en ga niet doemdenken.

Jet Tellegen, oud-leerkracht

‘Opgeleide leerkrachten, matig u toon’

Er is veel ophef over het voorstel van een Amsterdams schoolbestuur om ook onbevoegden te laten lesgeven. Tegen de opgeleide leerkrachten zou ik willen zeggen: matig uw toon een beetje. Al vijftien jaar daalt de kwaliteit van het onderwijs en pabostudenten die afstuderen beheersen de basisvakken zoals Nederlands en rekenen heel matig. Ik durf te beweren dat veel (onbevoegde) 50-plussers deze vakken beter beheersen.

Daarom deed ik twee jaar geleden een oproep aan de gemeente om het UWV en WPI te benaderen om de doelgroep, werkloze senioren met hbo-niveau, te selecteren in de kaartenbakken en deze een contract aan te bieden voor 10 uur per week. Laat hen 3 keer 3 uur lesgeven aan een groepje kinderen, met name in lezen. Zo mogelijk op het schoolplein, zodat elk half uur er even gerend kan worden. Het tiende uur krijgen de lesgevers zelf les in didactiek en kunnen ze ervaringen delen.

Het mes snijdt dan aan twee kanten. Senioren die geen fulltime baan meer aankunnen, kunnen tien uur zinvol werk doen (met een Verklaring Omtrent het Gedrag) en leerkrachten worden ontlast en kunnen in die tien uur andere taken doen.

Mijn voorstel werd door de gemeente gekwalificeerd als ‘interessante denkrichting’. Toen ik er later naar informeerde omdat ik er niets meer van had vernomen, bleek het toch van tafel, want ‘er waren al te veel kleine projecten in het onderwijs’.

In plaats van te protesteren tegen onbevoegde leerkrachten adviseer ik de bevoegde leraren gezamenlijk te protesteren tegen alle regeldruk en de verplichting continu testjes af te nemen bij de leerlingen. Ze moeten zich sterk maken voor de basisvakken en weigeren 88 maatschappelijke thema’s per seizoen te moeten behandelen.

Tegen de gemeente zou ik willen zeggen: luister eens een keer naar ‘buitenstaanders’ die geen statistiek in hun brein hebben zitten, maar wel veertig jaar werkervaring en een dosis gezond verstand. Toegegeven: dat kost vele beleidsmakers hun baan. Zou dat de echte reden zijn voor al die ingewikkelde regelgeving en rapporten?

Lien Bos, Amsterdam

‘Het Stedelijk verdient een eigen Top 2000’

White Balls on Walls is volgens Het Parool een Interessante documentaire over de worsteling met inclusiviteit. Maar mijn gedachten gaan ook uit naar alle bijzondere werken die eenzaam en onbekeken in het depot hangen. Daarom mijn voorstel: hang beginnend bij A en eindigend bij Z, zonder discussie van curatoren en andere medewerkers, alle werken op. Elke maand weer een frisse, nieuwe tentoonstelling. Betrek de toeschouwers hierbij door hen de beste twintig werken van elke tentoonstelling te laten kiezen. Dit resulteert zo je wilt in een top 2000 en van daaruit kan een prachtige en door de toeschouwers gedragen canon ontstaan. Maximale inspraak, minimale discussies vooraf.

Django Hessels, Amsterdam