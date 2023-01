Opinie: ‘Een kleine vastgoedbelegger houdt niets meer over’

Vrijesectorhuurwoning op de Oostelijke Eilanden en Kadijken. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ ANP

Beste Hugo, Sigrid en Marnix,

Huren in Amsterdam nog duurder, kopt Het Parool op 12 januari. Beleggers vluchten massaal uit vastgoed, aantal huurwoningen daalt snel, zegt RTL. Stel, ik ben minister of staatssecretaris van Financiën of Wonen en ik hanteer fictieve waardes en rendementen, zoals u dat doet. Dan zou ik vanaf 1 januari 2023 stellen dat u een fictief inkomen van 500.000 euro heeft. In de vrije markt, als u niet al een leuke baan zou hebben, dan zou u bij een bedrijf als Deloitte of een bank als ING namelijk zeker 500.000 euro waard zijn. Ik zou u over dat bedrag aanslaan tegen een tarief van 32 procent. Dat zou resulteren in een te betalen bedrag aan belasting dat exact gelijk is aan uw werkelijke inkomen. U houdt niets meer over om van te leven.

Hoe zou u dat vinden? Het lijkt fictie, toch? Een nachtmerrie? Dat is het niet. Het is de werkelijkheid van de kleine vastgoedbelegger. Mijn werkelijkheid. Ik bezit een huis in Amsterdam met daarin vier woningen. Ik verhuur drie woningen binnen het sociale stelsel en ik verhuur er een in de vrije sector. Het rendement op mijn geïnvesteerd vermogen is nul. Ik moet alles afdragen wat er binnenkomt. Ik houd niets over om van te leven.

Groot verlies

Met andere woorden: hoe socialer je verhuurt, hoe groter het gat tussen werkelijk en fictief rendement, en hoe harder de klap voor de woningmarkt én de investeerder. Ik heb een groot verlies geleden aan waardedaling én ik moet betalen over fictieve huur die ik nooit heb ontvangen.

Als mensen zoals ik, de kleinere vastgoedbelegger met sociale en middenhuur in portefeuille (90 procent van particulier bezit valt in die categorie) de eigen belegging niet meer kan betalen, wie gaat er dan zorgen voor die arme sociale huurders? De overheid doet dat sinds de bruteringsoperatie in 1992 niet meer en de woningbouwcorporaties hebben zoveel mogelijk sociale huurwoningen verkwanseld omdat ze niet rendabel zijn.

Beste Hugo, Sigrid en Marnix: word wakker! U ruïneert ons en u ondermijnt de woningmarkt. Geef me een uurtje en ik kan met feiten, kennis en heel veel ervaring de woningmarkt voor u fileren en duiden waar de pijn zit. Gun mij dat, gun onze huurders dat, gun ons land dat en stop met meer kapot maken dan ons lief is.

Simone Carree, Amsterdam