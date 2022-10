Opinie: ‘Een kleine cappuccino kost 4 euro, en ook nog zonder koekje’

Beeld Vincent Spiering

‘Je zou denken dat de overheid maatregelen neemt om ov gratis te maken’

Volgens Petteri Taalas, secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie, zijn de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer nog steeds aan het stijgen en zijn ze in 2021 nooit zo hoog geweest. Hij zegt dat het ‘de verkeerde kant opgaat’ en dat ‘de tijd dringt’ (Het Parool, 27 oktober).

Dezelfde dag klaagt brievenschrijver Gregor Niessen dat in 2023 de prijzen van het openbaar vervoer weer gaan stijgen. Je zou denken dat de overheid maatregelen neemt om het openbaar vervoer gratis te maken en auto’s te beschouwen als een middel dat we alleen gebruiken wanneer het echt noodzakelijk is. Maar zolang we onder de duim blijven van de rijksten der aarde, kunnen we de natuur en de ozonlaag afschrijven.

Frank Scimone, Amsterdam

‘Een kleine cappuccino kost 4 euro, en ook nog zonder koekje’

Ik loop een überhip koffietentje binnen in het centrum van Amsterdam. Uitgestalde lekkernijen en genoeg koffiekeuze, maar er staat nergens een prijs bij. Ik bestel een kleine cappuccino. Glimlachend vraagt de dienstdoende barista: “Wilt u een extra shot espresso?” Nee, antwoord ik.

“Dat is dan 4 euro.” Ik schrik van de prijs, zelfs als Amsterdammer. Uit nieuwsgierigheid vraag ik wat een extra shot espresso kost. 1 euro! Dan komt een klein kopje cappuccino. Vroeger kreeg je een koekje bij de koffie, maar dat is al wegbezuinigd. Overmoedig door de hoge prijs van de koffie vraag ik of ik een (gratis) koekje mag hebben bij de koffie. Glimlachend antwoordt de medewerkster: “We hebben een haverkoekje of chochip.” Als een kind van 6 vraag ik: “En wat kost dat koekje?” 2,50 euro.... Ik neem toch alleen de koffie.

Het is selfservice dus ik hoef gelukkig geen fooi neer te leggen. Als ik contactloos wil betalen via het betaalapparaat staat op het scherm ‘fooi’. Ik wil dat wegdrukken, maar dat lukt niet. Nu moet ik vragen aan de barista hoe ik de fooi kan ontwijken. Zij drukt de fooi voor me weg en ik betaal. Er borrelt ondanks alles toch een beetje schaamte op. Waarom ook altijd maar weer fooi betalen? Wie heeft dat ooit verzonnen?

Vanaf nu ga ik met mijn beurs in de hand steeds vooraf vragen wat alles kost, want ik mag zelf bepalen of ik nog de absurd hoge prijzen in de horeca wil betalen. De koffie smaakte trouwens prima.

Colin Jones, Amsterdam

Klimaatprotest (gedicht)

Omdat zij niet veel op heeft met het klassieke

Maar veel meer waarde hecht aan een abstract

Heeft zij zich niet aan Caravaggio

Maar aan Karel Appel vastgeplakt

Frans van Vuuren, Diemen