Opinie: ‘Een kiesdrempel gaat de politieke versplintering niet tegen’

Sommige Nederlanders pleiten voor het invoeren van een kiesdrempel, om de politieke versplintering tegen te gaan. Maar dit zou een schijnoplossing zijn, schrijft Dave Boots in een lezersbrief.

Zweden heeft er een van vier procent, Duitsland een van vijf procent en Turkije zelfs een van tien procent: een kiesdrempel. In Nederland hebben we momenteel geen kiesdrempel, maar wellicht dat dat binnenkort verandert. Eerder dit jaar werd een petitie om er een in te voeren ondertekend door ruim 40.000 mensen, en onlangs nog gaf in een enquête van EenVandaag ruim zeventig procent van de kiezers aan hier voorstander van te zijn.

De reden? Het zou de enorme politieke versplintering tegengaan en de Haagse besluitvorming daarmee vergemakkelijken. Door experts wordt dat laatste betwijfeld, maar los van de vraag of het effectief zal zijn, kun je je ook afvragen of die versplintering wel een probleem is van Den Haag alleen. Want is dat totaal versnipperde parlement met 21 fracties niet eigenlijk gewoon een heel redelijke afspiegeling van het huidige Nederland?

Schijnoplossing

Wie het nieuws een beetje volgt, weet dat ons vlakke land inmiddels behoorlijk wat kloven en scheuren telt. Weekblad Elsevier schreef recent nog veelzeggend dat ‘nagenoeg overal de onderlinge binding afbrokkelt’. Er gaapt een kloof tussen stad en platteland, tussen allochtoon en autochtoon, rijk en arm, hoogopgeleid en laagopgeleid, progressief en conservatief. We zijn een verdeeld land, dat bovendien behoorlijk geïndividualiseerd is. Over onderwerpen als immigratie, klimaat, Europa, islam of gender wordt heel verschillend gedacht, met allerhande meningen in allerhande gradaties. We zijn niet meer zoals vroeger een land met vier zuilen, maar een land vol losse keien en kiezels.

Men kan pleiten voor een kiesdrempel, maar dat is een schijnoplossing. Je filtert er een paar kiezelstenen mee weg en maakt de keien kunstmatig iets groter, maar ze worden echt niet ineens grote, nieuwe zuilen. De meningsverschillen over de genoemde grote thema’s zullen er sowieso nog steeds zijn, en ook de kiezer zal niet ineens minder verdeeld zijn.

Onderlinge haat

Met het uit de Kamer filteren van de kleine partijen, filter je hun geluid immers niet uit de samenleving – of het nou om het orthodox christelijke geluid van de SGP of het orthodox groene geluid van de PvdD gaat. Je krijgt met een kiesdrempel hooguit een parlement dat een minder evenredige afspiegeling is van de maatschappij. Maar moet je dat willen? En is een politiek met minder partijen werkelijk stabieler en slagvaardiger?

Amerika heeft slechts twee partijen, maar is nog veel verdeelder dan Nederland. Wat heet: onderzoekers spreken zelfs over ‘politiek sektarisme’ en regelrechte onderlinge haat tussen Democraten en Republikeinen. Dan valt het ongemak met die paar splinterpartijtjes van ons nog wel mee, toch?

Dave Boots, Enkhuizen