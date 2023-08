Opinie: ‘Een helmplicht voorkomt niet dat auto’s fietsen aanrijden’

Beeld Vincent Spiering

‘Een helmplicht voorkomt niet dat auto’s fietsen aanrijden’

Wat betreft een helmplicht voor fietsers: op zich is het mooi dat artsen oproepen tot veilig fietsen. Verkeersdeskundigen en belangenorganisaties zouden er blij mee zijn. Maar pleit dan voor versnelde invoering van ISA (een snelheidsbegrenzer voor auto’s), voor autovrije schoolzones en meer zaken die bewezen effectief zijn. Van alle maatregelen die je kunt bedenken om het verkeer veiliger te maken, zijn fietshelmen juist de minst effectieve. Het voorkomt namelijk niet dat automobilisten fietsers aanrijden.

Een fietshelmplicht schrikt ook af, het benadrukt dat fietsen gevaarlijk is. In Australië en Nieuw-Zeeland heeft de invoering van een fietshelmplicht in de jaren negentig geleid tot een forse afname van fietsgebruik. In Nederland zagen we ook zoiets, toen na de invoering van de helmplicht voor bromfietsers het gebruik in één jaar tijd meer dan halveerde. In Australië zie je nog maar weinig gewone fietsers. Wel racefietsers en mountainbikers. Dertig jaar geleden gingen in Nieuw-Zeeland kinderen op de fiets naar school. Nu worden ze met de auto gebracht. Ik zie daar geen voordeel in.

De dempende werking van een fietshelm is bovendien klein. Bij een aanrijding hebben ze weinig nut, dat geven zelfs fabrikanten toe. Voorstanders van een helmplicht mogen graag wijzen op onderzoeken die een nuttig effect aantonen. Maar die zijn helemaal niet zo eenduidig, vrijwel altijd gebaseerd op een kleine of foutieve dataset en het resultaat wordt stelselmatig overschat.

Op z’n best kunnen fietshelmen de gevolgen van een val uit stilstand beperken. “Ja, maar veel senioren vallen toch bij op- en afstappen van een e-bike?” Wellicht, maar vallen komt aanzienlijk veel vaker voor op andere plaatsen. Dagelijks overlijden al 13 mensen, vooral senioren, door een val in en om het huis. Als stabiliteit het probleem is, ligt een keuze voor een senioren- of driewielfiets meer voor de hand. Een algemene fietshelmplicht is geen antwoord op een probleem dat met ouderdom te maken heeft.

Rob Wolvers, Koog aan de Zaan

‘Idee: deel grote evenementen met andere steden’

Zou het geen goed idee zijn om evenementen beurtelings te delen met andere steden in Nederland? Het zou dan niet meer nodig zijn om van heinde en verre naar Amsterdam af te reizen voor de Pride, bevrijdingsconcert en wat maar meer bedacht mag zijn.

Deze happenings trekken een zware wissel op de stad. Al de belachelijk zware transporten van pontons e.d. die door de stad over onze gammele bruggen en kades denderen, blijven ons dan bespaard.

Wouter de Gruijter, Amsterdam

‘Het probleem met de transfer van Spertsyan is de transfersom voor Krasnodar’

In Het Parool van 5 augustus schrijft Wouter van Oorschot dat hij niet snapt wat het probleem is rond de eventuele transfer van Spertsyan naar Ajax.

Het probleem is niet zozeer dat Spertsyan een Armeniër is; het probleem is dat er aan zijn huidige club, het Russische Krasnodar, een transfersom betaald moet worden door Ajax. Sanctielijst of niet, betalingen aan Russische ondernemingen zijn not-done, want daarmee financier je Poetins oorlog.

Het maakt in de publieke opinie trouwens ook uit welke aankopende club betrokken is. Zie vorig seizoen: Guus Til van Spartak Moskou naar PSV: geen probleem. Sebastian Szymanski op huurbasis van Dinamo Moskou naar Feyenoord: geen probleem.

Marco Reuzenaar, Amstelveen