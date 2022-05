Opinie: ‘Een hand in eigen boezem steken, zou de ondernemers op de Wallen sieren’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Een hand in eigen boezem steken, zou de ondernemers op de Wallen sieren’

Ik ben een van de Wallenbewoners die iets probeert te doen aan de leefbaarheid van een gebied dat een woonbuurt is met gemengde functies, en geen uitgaansgebied zoals Leidse- en Rembrandtplein. Wallenondernemers klagen steen en been over het intrekken van de tijdelijke terrasvergunningen, terwijl hierin een clausule staat dat dit een optie is bij drukte of aantasting van de leefbaarheid. Ze spreken met dedain over bewoners als een klein groepje invloedrijke beroepsklagers.

Deze maatregelen, die de burgemeester neemt vanuit haar taken op het gebied van openbare orde en veiligheid, zijn niet door ons ingefluisterd. We hebben Halsema nog geen enkele keer te spreken gekregen. Het is een bekende tactiek: je tegenstander als een kleine onbelangrijke speler framen. Ik mag hopen dat de burgemeester er niet intrapt, ook niet in de ‘handreiking’ om alleen in het weekend de terrassen in te perken.

Deze ondernemers, waarvan velen buiten het centrum of zelfs buiten de stad wonen, hebben de Wallen uitgewrongen als een wingebied. Een hand in eigen boezem steken als medeverantwoordelijke van de overlast, zou ze sieren. Maar ik vrees dat ze deze zelfreflectie ontberen doordat ze hun verdienmodel in gevaar zien komen.

Alex Wanders, Wallenbewoner

‘Wat een treurnis, diezelfde tuttelregels in Weesp’

Wat een treurnis dat het arme Weesp nu onder dezelfde tuttelregels moet opereren als die wij hier al jaren lijdzaam ondergaan. Geen coulance voor Weesp, maar een toontje lager in Amsterdam is wat ik ons allen toewens. Scheelt ook weer ambtenarensalarissen.

Diederik van der Staay, Amsterdam

‘Hulde en applaus voor de horecaondernemer die wel aan de bewoners denkt’

Hulde en applaus voor Koen Vollaers, die als horecaondernemer wel aan de bewoners denkt (naar aanleiding van zijn ingezonden brief van afgelopen donderdag).

W. Tel, Amsterdam

‘Waarom wordt alles eigenlijk zo geconcentreerd op Schiphol?’

Een verdeling over het hele land van vluchten zou een optie kunnen zijn, in plaats van alles vanaf Schiphol te laten gaan. Overstappen op een andere vlucht zou ook via andere luchthavens kunnen. Een kwestie van organiseren. Waarom wordt alles geconcentreerd op Schiphol? Denk daar eens over na, meneer Benschop. Schiphol is niet heilig. Nu moet iedereen eerst naar Schiphol reizen om op vakantie te kunnen. We hebben meer luchthavens. Ga eens om de tafel met de reisorganisatoren en kijk naar de mogelijkheden. Domweg schrappen van vluchten is geen optie. Nachttreinen binnen Europa zoals TUI nu gaat doen, is bijvoorbeeld een prima alternatief.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam