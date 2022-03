Opinie: ‘Een grote groep mensen kan het tempo van de stad niet bijbenen’

Eén op de zes mensen heeft een licht verstandelijke beperking, waardoor het soms moeilijk is mee te draaien in de stad. Amsterdammers zouden wat vriendelijker moeten zijn tegen deze mensen, vinden stadsdeelbestuurder Flora Breemer en ervaringsdeskundige Perez Dalloe.

Onze samenleving wordt steeds sneller en ingewikkelder. Dat is een probleem voor een grote groep mensen die dit tempo niet kan bijbenen. Mensen die niet altijd van zich laten horen. Daarom moeten wij hen beter betrekken bij de vraag wat er moet veranderen om mee te kunnen doen.

We hebben het in dit stuk over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit is geen fijne term, maar wij gebruiken hem voor de duidelijkheid en bij gebrek aan een goed alternatief. Maar in de term schuilt het probleem al. Hebben deze mensen echt een beperking? Of is het een probleem van de samenleving, die het deze mensen moeilijk maakt om volwaardig te kunnen meedoen? Als twee puzzelstukjes niet goed passen, heeft dan maar één van de stukjes een beperking?

Niet goed zichtbaar

Naar schatting 134.000 Amsterdammers hebben een LVB. Ze kunnen dit niet veranderen, maar willen wel meedoen met de stad. Daarom zullen de ándere Amsterdammers moeten veranderen. Wees je er bewust van dat je soms te maken hebt met iemand met een LVB. Die is niet altijd duidelijk ter herkennen. Het is de behulpzame buurman of de geïnteresseerde moeder van een kind op school. Het zijn de mensen die meer tijd nodig hebben bij de kassa of een vraag blijven herhalen bij een loket. Of mensen die hulp krijgen voor een heel ander probleem. In veel gevallen is een verstandelijke beperking de oorzaak.

Dat de indicatie LVB niet goed zichtbaar is, maakt dat er gemakkelijk aan voorbij kan worden gegaan. En dat is waar het misgaat. Er zijn allerlei voorzieningen voor problemen, maar die problemen stapelen zich alleen maar op als er geen rekening gehouden wordt met een verstandelijke beperking. Daarom is deze groep helaas oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening, maar bijvoorbeeld ook in de gevangenissen – uit onderzoek blijkt dat 35 tot 40 procent van alle gedetineerden een LVB heeft. Gebrek aan ondersteuning voor deze doelgroep leidt tot veel hogere recidivecijfers. Hulpverleners gaan voortvarend met problemen aan de slag, maar zien de oorzaak over het hoofd. Het gaat daardoor te snel en Amsterdammers met een LVB belanden van de regen in de drup.

Een simpele controlevraag om te zien of informatie goed aankomt en of je op dezelfde golflengte zit, helpt al. Veel mensen met een LVB zijn van jongs af aan gewend op hun tenen te lopen en kunnen hun beperking daardoor goed maskeren. Als er meer besef en begrip zou zijn onder Amsterdammers, krijgen zij de kans om uit te leggen wat ze nodig hebben. Soms is dat meer tijd, soms willen ze minder prikkels. Betutteling is niet nodig, begrip wel.

Mysteryguest

Het zou helpen als er niet óver mensen met een LVB gesproken werd, maar mét hen. Ervaringsdeskundigen met dezelfde indicatie staan klaar om te helpen. Ze kunnen plekken in de stad schouwen en beoordelen, ook als mysteryguest. Ze denken al mee met de gemeente: zijn de brieven leesbaar, is de hulp vindbaar? Dit jaar wordt in De Pijp een speciale buurtkamer voor de doelgroep geopend. Want soms is het ook fijn om een beschutte plek te hebben waar je jezelf kunt zijn.

We vragen Amsterdammers bij te dragen aan een inclusieve stad. Natuurlijk is er geen vast recept: elk mens en iedere situatie vraagt om een andere aanpak. Begrip en empathie zijn daarom het belangrijkst: neem het niet van ons over, maar geef ons de tijd. Ga uit van wat we wél kunnen, niet van onze beperking. En ja, soms is het etiket even nodig om aan te geven dat we een steuntje in de rug nodig hebben. Maar de rest van de tijd zijn we net als ieder ander en willen we graag mee kunnen doen met de stad.

Flora Breemer (PvdA) is stadsdeelbestuurder in Zuid en moeder van een zoon met een verstandelijke beperking. Beeld Richard Mouw