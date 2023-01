Opinie: ‘Een gemeente die al 2 jaar onmachtig is om een boom te planten – ook dat ondermijnt de democratie’

Beeld Vincent Spiering

Op 21 mei 2021 viel een winterlinde in de Andreas Bonnstraat om. De 63-jarige boom bleek van binnen verrot en een stevige wind gaf hem die middag het laatste zetje.

De volgende dag werd hij in stukken gezaagd en verhakseld. Ook zette de gemeente een rood-wit-gestreept hekje op het trottoir om passanten te waarschuwen. Daarna gebeurde er niets.

Amsterdam heeft de gewoonte om gesneuvelde bomen vrij snel te vervangen maar hier is dat al bijna twee jaar niet gebeurd. In mei 2021 werd de naastgelegen Tilanusstraat opnieuw ingericht, waarbij nieuwe bomen werden geplant, en het leek een kleine moeite om meteen aan de overkant van de straat een extra boompje te planten. Het bleek juist een onoverkomelijk grote moeite.

In de volgende jaren belde af en toe een omwonende met de gemeente hoe het ermee stond. Nou, er moest eerst bodemonderzoek worden verricht, want misschien was de grond wel vervuild, en pas daarna kon er sprake zijn van een nieuwe boom. Maar ook aan dit bodemonderzoek is de gemeente, of welke extern bureau ze hiertoe uit efficiëntieoverwegingen ook heeft ingehuurd, al bijna twee jaar niet toegekomen. Het rood-witte-hekje heeft er tot in het najaar van 2022 gestaan en is toen spoorloos verdwenen.

Er wordt vaak bezorgd opgemerkt dat het vertrouwen in de democratie afkalft. Meestal wordt dan gewezen op de gebrekkige volksvertegenwoordiging en wordt er als oplossing technisch geknutseld aan het systeem van voorkeursstemmen. Maar democratie vereist niet alleen dat burgers gehoord worden, maar ook dat de overheid haar werk doet. Een gemeentelijke overheid die al twee jaar onmachtig is om een boom te planten, ondermijnt de democratie. (En ach, was het alleen maar die ene boom waar de overheid uitvoerend stumpert.)

Overdrijf ik hier? Ja, want 21 mei 2021 is nog geen twee jaar geleden. Er zijn nog vier maanden te gaan. Ik zou de gemeente Amsterdam willen uitnodigen: verricht een bovenmenselijke inspanning, en zet 21 mei 2023 als boomplantdag in de agenda. Eén boom is die dag genoeg. Ik zorg voor koffie en cake.

Fred Feddes, Amsterdam