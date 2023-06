Opinie: ‘Een erotisch centrum alleen lost de problemen in de prostitutie niet op’

Een erotisch centrum kan een oplossing zijn voor problemen in de prostitutiesector, schrijft Hala Naoum Néhmé, maar dan moet het niet in een bestaande woonwijk komen, moeten op de Wallen evenveel ramen sluiten en moet het toezicht op de veiligheid beter georganiseerd worden.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, luidt het gezegde. Vanuit dat idee kijk ik naar prostitutie. Als ik het onaangenaam vind dat mijn moeder of mijn dochter haar lichaam verkoopt, kan ik het toch moeilijk toejuichen bij andere, veelal arme, vrouwen.

Tegelijkertijd ben ik realistisch. Prostitutie is zo oud als de mensheid en in Nederland een legaal beroep. Tot deze realiteit moet ik mij ook verhouden zonder de misvatting te koesteren dat wat legaal is, ook goed is.

In elk legaal stelsel zijn toezicht, handhaving en vervolging nodig om misstanden te bestrijden. In de prostitutie schort het nou juist daaraan. Dit komt deels doordat de politie jaarlijks ruim 350 lichte en ernstige zedenzaken te lang laat liggen vanwege capaciteitstekorten. Voor een ander deel komt het echter door systeem­falen binnen de sector.

Een geruchtmakend voorbeeld is wat pooier Saban Baran tien jaar lang heeft aangericht. Hij stuurde een omvangrijke bende van 50 pooiers, bewakers en andere helpers aan die met grof geweld en intimidatie 120 vrouwen de prostitutie in dwongen – veelal op de Wallen. Het Parool kwalificeerde de feiten in zijn strafdossier destijds als ‘niets ontziend sadisme’ en ‘moderne slavernij’.

Zo werden jonge prostituees met honkbalknuppels geslagen en vervolgens in koud water gegooid om blauwe plekken te voorkomen. Hij dwong vrouwen tot borstvergrotingen om hun marktwaarde te vergroten en tot abortus zodat ze aan het werk konden blijven. Ze waren zo bang voor hem dat ze geen hulp durfden te zoeken of geen aangifte deden.

Prostitutie-plusmodel

Het belangrijkste feit dat in die rechtszaak echter duidelijk werd, is dat de vrouwen achter legale ramen stonden. Of, zoals rapporteur mensenhandel Herman Bolhaar het in 2018 omschreef, ‘B. is het gezicht van mensenhandel in de vergunde prostitutie in Amsterdam.’

Dat prostitutie legaal is, zegt dus bepaald niet alles. En bovenop de misstanden die er al zijn, heeft Amsterdam met raamprostitutie een prostitutie-­plusmodel gecreëerd. In het beste geval wordt een vrouw daarin als waar in de etalage gezet zodat ze vervolgens haar diensten tegen betaling aan kan bieden.

In het slechtste geval lopen massa’s mensen langs om ‘kwetsbare buitenlandse vrouwen te fotograferen en uit te lachen’, zoals de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het treffend formuleerde in de Britse krant The Guardian in 2021. Ze sprak daarbij ook van ‘onacceptabele vernedering van vrouwen’.

Het is van niet te onderschatten betekenis dat een zittende overheidsfunctionaris van een belangrijke Europese hoofdstad deze realiteit zo scherp formuleert en zich ertegen uitspreekt. Hoe de discussie over de toekomst van de binnenstad ook afloopt, deze woorden staan.

Doelstellingen

Dat de observaties van de burgemeester haar tot actie nopen en het erotisch centrum onderdeel is van die actie, is terecht. Sterker, het voornemen een erotisch centrum te bouwen heeft de zegen van de gemeenteraad die nieuwe, veilige werkplekken buiten het Wallengebied wil creëren.

Het is begrijpelijk dat Amsterdammers in Noord en Zuid, waar het centrum mogelijk komt, vraagtekens plaatsen bij de inhoudelijke relatie tussen het systeemfalen in de prostitutie en een erotisch centrum (met honderd plekken voor sekswerkers) in een bestaande (woon)wijk.

Bezien vanuit de drie doelstellingen die het stadsbestuur heeft geformuleerd – verbetering van de positie van sekswerkers, het tegengaan van ondermijning en het verminderen van drukte-overlast op de Wallen – kan een erotisch centrum een oplossing voor dat probleem zijn, als het tenminste aan drie scherpe randvoorwaarden kan voldoen.

Ten eerste, een evenredige vermindering van het aantal vergunde sekswerkplekken op de Wallen in combinatie met verplichte gordijnsluiting voor de resterende ramen. Anders blijft het Wallengebied een magneet voor bezoekers en blijven de drukte-overlast en de vernedering van vrouwen achter de ramen bestaan.

Draagvlak

Ten tweede, een plek buiten een bestaande woonwijk in een ontwikkellocatie als Haven­Stad. Inwoners, bedrijven en instellingen (zoals het Europees Geneesmiddelenbureau in Zuid) moeten de kans krijgen te anticiperen op de komst van een erotisch centrum in hun buurt. Een dergelijk gebouw dat in een vijandige omgeving komt, heeft draagvlak noch duurzame toekomst.

Het zogeheten verdiepend locatie-onderzoek en de bijbehorende brief die naar de gemeenteraad zijn gestuurd, wekken op dit punt de schijn van vooringenomenheid. De presentatie van de locaties binnen stedelijke gebieden hebben positieve formuleringen zoals ‘publiekstrekker’ en ‘middenin het stadsleven’, terwijl gebieden daarbuiten negatief worden neergezet als ‘weggestopt’ en ‘te afgelegen’.

Het is onmiskenbaar dat een locatie in een bestaand stedelijk gebied commercieel gezien aantrekkelijk is voor exploitanten, aangezien de gemeente geen financieel belang in het centrum wil nemen, maar wel allerlei eisen heeft, zoals lage huur voor de kamers. De directe omgeving heeft echter weinig aan dit argument.

Ten derde, moeten er betekenisvolle maatregelen komen om het systeemfalen dat met de zaak tegen Saban Baran is blootgelegd, op te lossen. De gemeentelijke visie op sekswerk die later dit jaar verschijnt, moet hieromtrent klare wijn schenken. In elk geval dient goed te worden nagedacht over het gemeentelijke toezicht waarbij de gemeente zowel vergunningverlener als toezichthouder is. Die rollen kunnen tegengestelde belangen creëren en zouden gescheiden moeten worden belegd, bij twee verschillende instanties.

Tactische misstap

Een erotisch centrum kan onder deze randvoorwaarden een oplossing zijn, al was het maar omdat je iets nieuws opbouwt, je concentreert in één gebouw en vanaf het begin (beter) gespitst kunt zijn op mensenhandel, ondermijning en uitbuiting. In die zin is het jammer dat door een tactische misstap de maatschappelijke discussie is vernauwd tot de locatiekwestie, waardoor een inhoudelijk debat over (raam)prostitutie nauwelijks uit de verf is gekomen.