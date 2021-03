Opinie: ‘Een deltaplan voor het toerisme kan de stad redden’

Voorbijgangers met rolkoffers in de binnenstad van Amsterdam. Beeld ANP

Al acht jaar is overtoerisme een hot item in Amsterdam en na acht jaar zingt de hotellerie, als het om overtoerisme gaat, nog steeds hetzelfde liedje. Op de pagina’s van Het Hoogste Woord van 3 maart pleit Remco Groenhuijzen, voorzitter van Luxury Hotels of Amsterdam, de organisatie van de 28 luxueuste hotels van de stad, weer eens voor spreiding van toerisme in tijd en ruimte, iets wat het Nederlands Bureau voor Toerisme al dertig jaar probeert te doen, zonder enig succes. Er zijn in Europa maar weinig voorbeelden van enige omvang waar dat is gelukt.

De hoteluitbaters denken spreiding te realiseren door ‘het creëren van een (over de stad verdeeld) gemêleerd aanbod van winkels, horeca en cultuur’. Hierbij gaan ze voorbij aan het feit dat de grote culturele voorzieningen in de binnenstad zijn geconcentreerd en dat winkels en horeca veelal kiezen voor locaties waar al een concentratie van mensen is.

Verder pleit Groenhuijzen ervoor ‘met de juiste marketing de waardevolle toerist aan te trekken’, maar wat ‘de juiste marketing’ is, wordt niet uitgelegd. Met het groeiend aantal mediakanalen en influencers, samen met de kracht van mond-tot-mondreclame, vraag ik me af hoe de hotels denken dit te realiseren. Ook wordt niet uitgelegd wat men onder ‘waardevolle toeristen’ verstaat, maar ik vermoed dat het hierbij gaat om de bezoekers van Luxury Hotels.

Ten slotte pleit de voorzitter ervoor te stoppen met het afwentelen van de schuld op de hotels. Wel zijn ze enthousiast over de regulering van vakantieverhuur, die goed is voor circa 10 procent van de verblijfstoeristen in Amsterdam, terwijl de hotels, die 90 procent voor hun rekening nemen, vrijuit gaan. Een fraai voorbeeld van preken voor eigen parochie.

Wat duidelijk wordt, is dat het probleem van overtoerisme niet is op te lossen door een deel van de toeristische sector, maar wel door de hele sector samen; dus de hotellerie samen met de logiessector, de vervoerders, de retail, bezienswaardigheden, reisorganisaties, congressector, restaurants, cafés, coffeeshops, et cetera. En dan samen met de gemeente, metropoolregio én rijksoverheid. Wat ooit, decennia geleden, mogelijk was met het Deltaplan, moet ook mogelijk zijn met een vergelijkbaar toerismeplan, voordat het water weer aan onze lippen staat.

Stephen Hodes, Muiden