Opinie: ‘Een concept als de Jumbo Foodmarket kan de Nederlandse samenleving redden’

Bij de Jumbo Foodmarkt in Amsterdam Noord is vers en gezond eten voor iedereen betaalbaar. Beeld Dingena Mol

Nu het kabinet gevallen is en de kaarten open liggen, ligt er een kans om de menselijke aard eens goed onder de loep te nemen, alvorens een nieuw kabinet te gaan vormgeven. De menselijke aard als basis van verandering. Systemen zijn immers niets meer of minder dan de dagelijkse afspraken tussen mensen. Politieke ideologieën idem dito.

Met spoed een Jumbo Foodmarkt (naar Amsterdams concept) op de rand van het Binnenhof kan het sociale karakter van de Nederlandse samenleving redden. Daar kan de ambtenaar tijdens iedere lunch, het liefst op eigen kosten, leren wanneer genoeg genoeg is, even bijkomen van de woeste neoliberale wind en een relatie opbouwen met verschillende subculturen rondom gemeenschappelijke smaakpatronen.

Het Jumbo Foodmarkt Café in Amsterdam-Noord is een geniaal concept. Alles wat in de supermarkt te verkrijgen is en direct te eten of drinken is (inclusief alles wat in de aanwezige magnetron kan) kan genuttigd worden in het café, dat aan de supermarkt grenst.

Het café zelf heeft een internationale ‘New York-achtige’ industriële uitstraling, lange houten tafels waarop kwaliteitskranten liggen, houten bestek, servetten, verse bloemen op tafel en een bar waar voor 1,50 euro een cappuccino of espresso te krijgen is. Ook zijn er muntthee, gemberthee, appeltaart, moorkoppen, kasteeltjes en macarons te verkrijgen. Ondanks dat de prijzen laag zijn, wordt er aandacht besteed aan de voedingswaren.

Voedsel dat de maag vult

En dat is belangrijk. Want de smaak van voeding vormt de samenleving en is maatschappelijke gevormd. Dat zit zo. Mensen die vroeger geen zwaar werk verrichtten, kregen geen stevige honger en konden het zich veroorloven om verfijnd voedsel te eten, dat op een appetijtelijke manier werd gepresenteerd.

Voor landarbeiders, mijnwerkers, metselaars en matrozen gold dat niet. Die hadden behoefte aan voedsel dat de maag goed vult en de spieren kracht geeft. Op die manier ontwikkelden de rijken een luxe, lichte en verfijnde smaak. De armen ontwikkelden de smaak van de noodzakelijkheid. Verfijning had daarbij geen enkele functie.

Mensen met een ‘rijke smaak’ vinden mensen met een noodzakelijke smaak vaak minderwaardig of ze verhouden zich er met een afstand toe. Ze zien het als een ‘culinair verschijnsel’ dat zij wel kennen (iedereen gaat weleens naar de snackbar), misschien ook wel kunnen waarderen (op zijn tijd), maar waar zij zich niet mee identificeren.

En precies op het grensgebied tussen verfijning en noodzakelijkheid liggen de kansen voor het oprapen. Het Foodmarkt Café is gevuld met allerlei verschillende soorten mensen, uit verschillende klassen. De elite zal je hier niet vinden. Maar de bovenkant van de lagere klasse en middenklasse consumeren hier prima naast elkaar.

En het mooie is dat ze zich hier samen leren verhouden tot met aandacht gepresenteerde consumptiegoederen die voor iedereen herkenbaar zijn: koffie, thee en taartjes. De basis van ieder verjaardagsfeestje. Aangevuld met alles wat in de supermarkt verkrijgbaar is tegen bijbehorende prijzen.

Samen met mensen uit verschillende bubbels

Het concept is simpel, toegankelijk en vooral meer dan genoeg. Een smaak van en voor iedereen. Dit is dé plek waar je samen kunt zijn met mensen uit verschillende sociale bubbels. De plek waar je kunt leren herkennen waar mensen met genoeg geld teveel willen en de mensen met te weinig geld te weinig krijgen.

Dit is de plek waar je voelt dat iedereen recht heeft op een basis ‘feestelijkheid’ in het leven. En dat een feestelijke taart en fatsoenlijke koffie gewoon genoeg is. Dit is de plek voor de ambtenaar, vaak uit de middenklasse, om te leren hoe het voelt om samen met de lagere klasse te genieten van dezelfde fatsoenlijke cappuccino.

Hier in deze microcultuur in de Jumbo voel je de rust van een sociaal frivool karakter in een aspirerende sfeer. Voor iedereen. Hier zou een nieuw politiek gevoel geboren kunnen worden, dat aan de basis kan liggen van een sociaal karakter met nieuw elan. En als we ergens aan toe zijn, is het wel nieuw elan.