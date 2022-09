Opinie: ‘Een burn-out bestaat niet? Wat een matig verhaal’

Beeld Vincent Spiering

‘Ik krijg mensen met burn-out niet eens aangemeld’

‘Een burn-out bestaat niet,’ zegt psychiater en stressonderzoeker Christiaan Vinkers (Het Parool, 26 september). Wat een matig verhaal. Dit roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Eerst schrijft u een boek met de term ‘burn-out’ in de titel. Dan zegt u dat burn-out niet bestaat.

Vervolgens doet u heel vaag over welke behandeling nodig is, want iedere patiënt is verschillend. Máár die behandeling mag alleen door psychiaters en psychologen gegeven worden, want anderen doen allemaal verschillende dingen.

Weet u niet dat nu juist psychiaters en psychologen alleen betaald krijgen voor behandelingen waarbij een diagnose wordt gesteld? Ik krijg mensen met burn-out niet eens bij uw instelling aangemeld. En welke uniforme behandeling geeft uw beroepsgroep dan voor mensen met deze klachten?

Bas van Geijn, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz), Amsterdam

‘Gruwel: dat moeten goochelen met toeslagen’

Schipholtopman Robert Carsouw (Het Parool, 24 september) vertelt dat de beveiligers door de zomerbonus soms minder gingen werken omdat hun inkomen steeg en ze daardoor toeslagen kwijtraakten. Andere beveiligers raakten deze toeslagen daadwerkelijk kwijt omdat ze dezelfde uren bleven werken en hun inkomen daardoor steeg.

Het is toch een gruwel dit. De gemeente Amsterdam is voor 20 procent aandeelhouder van Schiphol. Zorg nu eens een keer dat beveiligers netjes worden betaald zodat gegoochel met overheidstoeslagen kan uitblijven. Zo komen mensen nooit uit dat cirkeltje met toeslagen en de in feite verkapte subsidie op personeelskosten van Schiphol.

Rick Veltman, Amsterdam

‘Knap Dichtersbuurt op in plaats van sloop’

Bijzonder, zo’n enquête rondom de Dichtersbuurt in Nieuw-West met maar twee opties: kiest u voor volledige sloop, of voor bijna volledige sloop. Zijn de huizen de afgelopen decennia dusdanig verwaarloosd dat renovatie te duur is geworden?

Het doet denken aan de Van der Pekbuurt in Noord, waar sloop gelukkig uiteindelijk omgezet werd naar duurzame renovatie. Met prachtig resultaat! Zoiets moet toch ook in die prachtige, groene, ruime Dichtersbuurt mogelijk zijn.

Een van de meest aansprekende voorbeelden van het gedachtegoed van Van Eesteren: licht, lucht en ruimte. Na een flinke opknapbeurt en verduurzaming wil de hele stad daar straks wel wonen.

Michiel Rohlof, Amsterdam

‘Roken zorgt voor begrip’

Ik herken mezelf in uw columniste Tinkebell (Het Parool, 27 september) die nog vliegt omdat sociaal contact verrijkt en je zo zelf de effecten van klimaatverandering kan zien. Ikzelf rook graag op drukke huisfeestjes omdat het gezellig is, en ik het onbegrip van niet-rokers beter wil leren begrijpen. Wel pleit ik op termijn voor minder schadelijke tabak.

Paul van Bommel, Amsterdam