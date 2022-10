Opinie: ‘Eén brug? Liever tien snelle, elektrische ponten’

Beeld Koel van Weel/ANP

Onlangs heeft het gemeentebestuur van Amsterdam besloten de 135 miljoen euro die was gereserveerd was voor de bouw van een brug over het IJ te gebruiken voor andere investeringen in de stad. Een besluit waarop veel negatieve reacties kwamen. Onder andere omdat Amsterdam- Noord zonder goede verbinding voor de vele nieuwe inwoners er een vergeten deel van de stad door zou blijven.

Mij lijkt het dat we in deze kwestie een paar waarheden onder ogen moeten zien. De eerste is dat de plannen voorlopig alleen gaan over een eerste brug voor fietsers en voetgangers aan de oostkant van de stad bij het Azartplein. Het IJ is daar behoorlijk breed en de brug wordt daardoor duur, kosten (mijn schatting) tussen een half en een heel miljard euro en met een tram of bus erbij nog meer. Dat geld is er nog lang niet en dat betekent dat de brug er niet zal zijn voor (optimistisch geschat) 2035.

Langzaam verkeersinfarct

De tweede waarheid is dat er langs het IJ de komende jaren veel gaat veranderen. Amsterdam bouwt door in Noord, maar vooral in Westpoort waar de nieuwe wijk Haven-Stad wordt ontwikkeld. Aan de overkant van het IJ, waar Zaanstad duizenden woningen wil bouwen in de Achtersluispolder, gebeurt hetzelfde . Zo groeit aan weerszijden van het IJ tussen de Zaan en het IJmeer een nieuwe stad met een lengte van tussen de tien en vijftien kilometer.

Wat heb je in zo’n stad aan een brug bij het Azartplein? Gaan alle fietsers en voetgangers straks de omweg naar Oost maken voor hun oversteek? Of blijven ze liever gebruik maken van de bestaande ponten, waar je bovendien niet twaalf meter omhoog hoeft te klimmen? En als ze wel allemaal de brug zouden kiezen, ontstaat daar dan niet meteen een langzaam verkeersinfarct? Niet alleen op de brug, maar ook op de aansluitende wegen? Wat vinden de omwonenden daarvan?

Met andere woorden: in de langgerekte stad van de toekomst kan één brug niet de oplossing zijn en dat geldt ook voor een eventuele tweede brug die er ooit zou moeten komen. Om als fietser en voetganger snel en comfortabel naar de overkant te komen heb je oversteken nodig op minstens tien plekken.

Dat kan door op veel meer plaatsen een pont te laten varen. Die in de toekomst elektrisch en snel kan zijn en met meer comfort dan nu. Zodat Amsterdam naast fiets- en tramhoofdstad van de wereld ook world ferrycapital kan worden. Laten we daar de komende tijd onze energie in steken.

Henk van Veldhuizen, Amsterdam