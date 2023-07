Opinie: ‘Een bredere stoep gaat de voetganger echt niet helpen’

‘Wat mij stoort is het gebrek aan onderbouwing van het voorgestelde beleid,’ aldus centrumbewoner Ben Stoelinga. Beeld ANP/Thomas Schlijper

Op initiatief van bewoners aan de Binnenkant (Amsterdam-Centrum) overweegt de gemeente om meerdere parkeerplekken op te heffen ten gunste van meer voetgangersruimte. Die ruimte is nu immers te krap. Dat klinkt sympathiek, maar dat is het niet. Wat mij stoort is het gebrek aan onderbouwing van het voorgestelde beleid. De initiatiefnemers en de gemeente gaan uit van vooronderstellingen die bij nader onderzoek niet overeind blijven.

Terreur van geparkeerde fietsen

Er wordt in de plannen een vanzelfsprekende relatie gelegd tussen de breedte van de stoep en het gedrag van voetgangers. Kortweg: mensen lopen enkel op straat omdat de stoep te smal is. En omgekeerd: hoe breder je de stoep maakt, hoe meer voetgangers zich daarop bevinden en hoe minder ze op straat lopen. Deze logica ziet er op de tekentafel al niet goed uit, laat staan in de werkelijkheid.

Kijk in de binnenstad naar het doorsnee gedrag van voetgangers. De Kloveniersburgwal, Binnen Bantammerstraat, Rechtboomssloot en Oudeschans, om een paar straten in onze buurt te noemen: ongeacht de breedte van de stoep lopen er veel voetgangers op straat. Je kan gissen naar de motieven: het geeft een betere blik op de historische panden, het is prettiger, sneller, avontuurlijker zo je wil.

Bij de stoep op ‘mijn’ Prins Hendrikkade is wat anders aan de hand. Die stoep meet meer dan drie meter en is zo breed ontworpen ten behoeve van de voetganger. Door de ‘terreur’ van geparkeerde fietsen, waar op de tekentafel geen rekening mee is gehouden, is de feitelijke ruimte voor de voetganger op veel plekken minder dan 50 centimeter.

Conclusie: een smalle stoep hoeft niet per se de reden te zijn dat we op straat lopen, een brede stoep is niet per se een garantie voor een betere toegankelijkheid voor voetgangers.

Binnenkant niet onveilig

Dan het volgende argument: de onveiligheid. Op een bijeenkomst in de OBA over de voorstellen had ik een gesprek met een ‘Binnenkanter’ die het initiatief voor het verwijderen van parkeerplekken hartstochtelijk ondersteunt. Zijn voornaamste argument is dat de Binnenkant onveilig is voor voetgangers door te hard rijdend autoverkeer.

Ik ken de Binnenkant als buurtbewoner goed, ik woon al jaren om de hoek. Er is overdag weinig autoverkeer. Wat de avond en nacht betreft weet ik het niet, maar dan zijn er ook geen voetgangers. Er is praktisch geen doorgaand verkeer. De gemeente ontmoedigt autoverkeer met het beleid van eenrichtingsverkeer nog meer. De gemiddelde snelheid ligt niet hoog, er liggen vier of vijf verkeersdrempels in de straat en veel mensen fietsen – ondanks verbod - tegen het verkeer in. (Ik doe het zelf ook.) Dit leidt tot voorzichtig verkeersgedrag van alle deelnemers.

Mijn stelling is: onderzoek alle beweringen en onderbouw gewenst beleid met cijfers. Denk aan verkeerstellingen, cijfers van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente, de GGD. Hoe vaak is pakweg de afgelopen vijf jaar een ambulance uitgereden naar een verkeersslachtoffer op de Binnenkant? O, zo weinig maar?

Conclusie: onveiligheid is vooralsnog een schijnargument.

Geen auto voor de deur

Waar gaat het dan wel om? Ik vermoed dat de eigenaren of bewoners gewoon geen auto voor de deur willen. Het gaat om het vergroten van het woongenot. Neem als vergelijking New York.

Bekend is de bemoeienis van eigenaren of bewoners van prachtige herenhuizen in de chique Upper West Side bij het Central Park in deze stad. In hun portieken slapen steeds meer daklozen omdat die ’s avonds niet meer in het park terechtkunnen – dat wordt namelijk iedere avond door de politie en de gemeente schoongeveegd. De huiseigenaren komen in het geweer: “Schande! Arme burgers moeten in onze welvarende stad in de buitenlucht slapen!” En: “Er moet meer opvang komen voor daklozen rond het Central Park!” Natuurlijk, klinkt allemaal ontzettend hypocriet, maar is dat erg als die hypocrisie het goede doel dient?

Bij ons in de Nieuwmarktbuurt ligt het net iets anders. Daar wordt geen collectief doel gediend – het gaat enkel om de hypocrisie van een paar particuliere portieken.

Gemeente, bezint voor u begint.

Ben Stoelinga.

Ben Stoelinga is bewoner en eigenaar van een huis aan de Prins Hendrikkade