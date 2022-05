Opinie: ‘Een bezoek aan de winkelstraat moet weer aantrekkelijk worden’

Na vijf jaar is ‘pakketontzorger’ Parcls failliet gegaan, zo ook dit filiaal aan de Ceintuurbaan. Beeld Jean-Pierre Jans

Met lede ogen heeft MKB-Amsterdam kennisgenomen van het faillissement van ‘pakketontzorger’ Parcls (Parool van zaterdag). Wat ontzettend jammer dat deze pionier het niet heeft gered. Afhalen en wegbrengen van pakjes op een centrale plaats in de buurt zorgt voor minder opstoppingen in de woonstraten, minder milieuvervuiling en een beter leefklimaat.

De drie jaar geleden door MKB-Amsterdam geïntroduceerde term ‘bezorgschaamte’ werd weliswaar bijna Woord van het jaar, maar raakte helaas geen gevoelige snaar bij het grote publiek. Terecht zegt oprichter Luc van Gompel dat ‘het economische model’ met de gratis bezorgingen niet klopt en zich niet heeft aangepast aan de huidige situatie.

De enige manier om het publiek te verleiden om de pakjes in de buurt op te halen is om prikkels in te bouwen in het bezorgsysteem. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een kleine korting krijgt als je het pakje in de buurt ophaalt, of iets meer moet betalen als je het thuis wilt laten bezorgen. Uit het succes van de betaling voor plastic tassen in de winkel en het statiegeld op plastic flessen kan je opmaken dat dit niet om grote bedragen hoeft te gaan. Twee euro zou waarschijnlijk al een wereld van verschil maken. Hier is echter wel landelijke regelgeving voor nodig.

Dat moet uiteraard ook voor de 30% retourneringen gelden, zodat je wordt gestimuleerd om die acht paar schoenen gewoon op de Nieuwendijk te gaan passen. Want dat heeft MKB-Amsterdam natuurlijk nog het liefst: dat we gewoon nog naar onze fijne winkelstraten gaan en daarmee de fysieke winkels levensvatbaar houden.

Om dit laatste te waarborgen moeten wij ondernemers overigens niet alleen naar onze klanten of de overheid wijzen, hoewel het plotseling afschaffen van het 10-cents parkeertarief in winkelstraten natuurlijk niet echt helpt. We moeten ook naar onszélf kijken.

Winkelstraten en winkelcentra moeten nog meer dan nu attractieve bezoeklocaties worden. Een experience, die het de moeite waard maakt uit je luie stoel te komen. Denk aan aankleding, presentatie en meer mengformules, zodat je daar een hapje of drankje kunt nuttigen. Of een signeersessie, interview of meet and greet met een interessante gast.

Boekhandel Scheltema op het Rokin kent hiervoor bijvoorbeeld een uitgebreide agenda. Niet iedereen heeft de ruimte om in zijn of haar zaak acht gouden Pieten aan een touw op en neer te laten klimmen in december, zoals in de Bijenkorf, maar het werkt wel. En alle Amsterdammers, met of zonder kinderen, kunnen daarover meepraten.

Guido Frankfurther, Vicevoorzitter MKB-Amsterdam