Opinie: ‘Echt waar, een leefbare toekomst is nog steeds mogelijk’

Zonnepanelen op het dak van de Hermitage. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van de mens tot dusver. Het gevaar van die omvang van het probleem is dat het ook een gevoel van onmacht oproept. En dat gevoel wakkeren sceptici graag aan. Maar laat u hierdoor, en door andere negatieve berichtgeving, niet van de wijs brengen. Luister niet naar sceptici, en laat de resultaten spreken. Want die laten zien dat de stille meerderheid de energietransitie aan het realiseren is.

Het recente alarmerende rapport van het IPCC, de VN-werkgroep die zich bezighoudt met klimaatverandering, laat niets aan de verbeelding over: de maximale anderhalve graad opwarming dreigt uit beeld te raken. Dat betekent wereldwijd extremere weersomstandigheden waardoor drie miljard mensen, die in kwetsbare gebieden leven, direct worden bedreigd.

Op 22 april is het de Dag van de Aarde en daarom wil ik u graag de positieve noot van Hoesung Lee, voorzitter van het IPCC, over het recente rapport meegeven: “het IPCC-rapport laat ook zien dat, als we nu handelen, we nog steeds een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen kunnen veiligstellen.”

In Europa is de energietransitie volop gaande. Zo kwam in 2011 nog bijna de helft van de Europese elektriciteitsvoorziening voort uit fossiele brandstof, zoals kolen, olie en gas, terwijl het aandeel van duurzame energie slechts 18 procent was.

Maar in 2021, tien jaar later, was het aandeel uit duurzame energiebronnen bijna gelijk aan dat van fossiele brandstof, respectievelijk 32 en 36 procent. En de Europese ambities zijn recentelijk opgeschroefd. In de herziene Hernieuwbare Energie richtlijn is afgesproken dat de energievoorziening in 2030 voor 45 procent moet bestaan uit hernieuwbare energie.

Kampioen zonne-energie

Ook in Nederland is de energietransitie het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Zo zijn wij, één jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, onafhankelijk van Russische energie. Daarbij is Nederland kampioen zonne-energie van Europa. Ter illustratie: maar liefst één op de vier woningen in Nederland heeft zonnepanelen op het dak. Daarnaast is de Nederlandse ambitie om de komende jaren de opbrengst van windenergie te vervijftienvoudigen.

Ook in Amsterdam zit men niet stil en worden de schouders er flink onder gezet om de energietransitie te realiseren. Zo is er door de gemeente Amsterdam een energiebespaarservice opgericht, om inwoners te helpen met het verduurzamen van hun huis. Het serviceteam brengt een bezoek aan huis, waarbij ze gratis energieadvies geven en kleine bespaarmaatregelen installeren. Daarmee zijn er, in Amsterdam, de afgelopen vijf maanden tienduizenden huishoudens geholpen met het verduurzamen van hun woning.

De bovenstaande voorbeelden zijn maar een kleine greep uit alle initiatieven om het klimaatprobleem aan te pakken. Het is duidelijk: samen zijn we de energietransitie aan het verwezenlijken. De opgave is immens groot, en de zorgen zijn groot, maar als we de positieve energie van de grote meerderheid weten te bundelen dan kán het.

Want één ding is duidelijk: als we naar sceptici luisteren, redden we de planeet niet. Het is gegeven: de klimaatcrisis is de grootste uitdaging van de mens ooit, maar als we nu handelen kunnen we nog steeds een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen veiligstellen. Alstublieft, vertel het voort!

Rob Hofland, gemeenteraadslid D66