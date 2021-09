Opinie: ‘E-bikes horen niet thuis op het fietspad’

Beeld ANP

Beste e-biker,

Wat zul je genoten hebben, die vrijdag eind augustus, op je design-e-bike, met ­fijne muziek in je oortjes en handen losjes in je zakken. Heerlijk in je eigen trip door het Vondelpark rijden en lak aan iedereen.

Jammer dat daar ook scholieren ­reden op weg naar hun eerste fysieke schooldag na de lockdown, want de gemiddelde fietser rijdt in Amsterdam 16 kilometer per uur en dat is echt véél te langzaam! Helemaal als je net de uitgang van het Vondelpark bij het Leidseplein nadert.

Gelukkig liet jij je niet belemmeren en haalde je eenvoudig mijn zoon (16) in en voegde je soepel weer in, alleen wat te vroeg... Je achterband raakte met flinke vaart zijn voorband, waardoor hij een zwerfkei bij de ingang Vondelpark ramde, over de kop sloeg en met zijn achterhoofd op de kei belandde. Jij had niets door en fietste fijn in je eigen tempo met je lekkere muziek op je designfiets verder.

Gelukkig waren er omstanders die mijn tijdelijk bewusteloze zoon hielpen. De fiets was total loss; mijn zoon is met een hersenschudding naar ons huis in de Jordaan gelopen. Hij heeft drie dagen met hoofdpijn en misselijk op zijn bed gelegen.

Ik hoop dat jij verder een fijne dag hebt gehad. Ik heb nog geprobeerd om je via dat handige track-and-­tracesysteem in je designfiets op te sporen, maar helaas kan jij dat alleen zelf inzetten als je lievelingsfiets gestolen is.

Ik ben benieuwd hoe jij je er nu bij voelt. Ook vraag ik mij af of het niet verstandiger is om met de e-bike maximaal 16 kilometer per uur te ­rijden, geen oortjes te dragen en je handen aan het stuur te houden.

Dit incident schijnt namelijk niet op zichzelf te staan. Niet alleen jongeren maar heel veel mensen om mij heen blijken zich erg onveilig te voelen op het fietspad sinds de e-bike de scooter heeft verdrongen. Is het tijd om de e-bike ook als gemotoriseerd verkeer te behandelen?

Sabine Septer, Amsterdam