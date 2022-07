Opinie: ‘Drukte beteugelen? Waarom dan wel grotere terrassen?’

Beeld Getty Images/EyeEm

De Eurostar gaat vier keer per dag van Amsterdam naar Londen rijden. Goed nieuws, ook voor het milieu. Zij het dat wij vandaag meemaakten dat de Eurostar vanuit Londen niet verder mocht rijden dan Brussel-Zuid. Dat blijkt volgens de conducteur vaker voor te komen, want niet alle Eurostartreinen zijn technisch goedgekeurd voor het Nederlandse spoor.

Gevolg: stormloop op de trein naar Amsterdam, overvolle trein vanaf Antwerpen (‘stap niet meer in deze trein, mensen!’), plus pittoreske boemelstops op stations zoals Mechelen en Noorderkempen (International). En dat feest voortaan tot vier keer per dag. Goed dat we alles opgeteld meer dan een uur vertraging hadden, zodat we geld kunnen terugeisen.

De crux is natuurlijk: welke verlichte geest bedenkt dat treinstellen die het Eurostarlogo dragen niet allemaal op Nederlands spoor mogen rijden? Zo wordt het nooit wat met de alternatieven voor vliegen.

Kees Nederstigt, Hilversum

Destabilisatie

Tot voor kort waren de boerenacties ‘slechts’ hinderlijk. Nu zijn we echter in een nieuwe fase beland: door de toegenomen grimmigheid en directe bedreigingen van onze gezagsdragers dreigt destabilisatie van onze samenleving. Op de lange termijn dreigt een ‘samenleving’ te ontstaan waarbij het normaal en zelfs rationeel om agressief te ageren tegen (voorgenomen) overheidsbeleid. Het abnormale dreigt normaal te worden.

Daarom moet ‘de samenleving’ zich nu teweerstellen. Mocht de politie de klus niet kunnen klaren, dan dient ons leger paraat te worden. Dit heeft niets met een staat van beleg te maken, maar met het assisteren van onze burgerdiensten om onze in eeuwen opgebouwde democratie te redden.

Maarten Racz, Enschede

Bijlmerrun

Maandag las ik in de krant een mooi verslag van de eerste Bijlmer Run. Fijn dat het zo’n succes was en voor herhaling vatbaar. Toch doet het een beetje pijn. Het lijkt alsof dit de eerste keer is dat zoiets wordt georganiseerd in de Bijlmer. Dat klopt niet helemaal. Al zo’n kleine 20 jaar organiseert Atletiek Vereniging Feniks er een recreatie- en wedstrijdloop. De laatste jaren onder de naam Gaasperplasrun. Een succesvolle loop door de Bijlmer en rondom de Gaasperplas.

Na twee jaar stop door de coronacrises zou het evenement in 2022 eindelijk weer doorgaan. Alles stond in de startblokken. Er was een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de gemeente. De medailles waren gedrukt, de vrijwilligers geregeld en de toiletten gehuurd. Twee (!) dagen voor het evenement werd echter door de gemeente medegedeeld dat de verklaring van geen bezwaar niet voldoende was en dat in plaats daarvan een vergunning aangevraagd had moeten worden.

Op straffe van een dwangsom moest de Gaasperplasrun afgeblazen worden. Er was geen mogelijkheid om alsnog een vergunning te verkrijgen. Dit alles tot grote teleurstelling van lopers en organisatoren. Dus fijn dat er aandacht is voor de Bijlmer. Dat er gelopen is door de Bijlmer. Dat de hardloopsport aandacht krijgt. Maar toch doet het een beetje pijn.

Petra Rondhuis, Amsterdam

i-criterium

Wat hebben overlast veroorzakende doorgesnoven toeristen te maken met de verkoop van softdrugs aan toeristen? Iedere keer dezelfde onzin. Coffeeshopbezoekers veroorzaken geen overlast, omdat je van blowen relaxed wordt. En als jullie minder overlast willen, moet je de gemeente eens vragen waarom wel grotere terrassen worden toegestaan. Dan heb ik het niet eens over zuipende toeristen, die natuurlijk wel vaak voor overlast zorgen. Hou deze twee zaken uit elkaar a.u.b.

Sjaak Drijver, Amsterdam