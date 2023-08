Opinie: ‘Drugsgebruik komt in iedere cultuur op aarde voor, laten we het niet stigmatiseren’

Beeld Vincent Spiering

‘De realiteit is dat drugsgebruik voorkomt in iedere cultuur op aarde’

Melvin Keijzer werpt in een opiniestuk de vraag op waarom drugsgebruik in Amsterdam toch zoveel voorkomt onder artsen, advocaten en topondernemers. Zijn theorie is dat drugsgebruik een vorm van escapisme is als reactie op onze prestatiemaatschappij.

Er schuilen twee insinuaties in zijn verhaal. Ten eerste wordt de suggestie gewekt dat bewustzijnsverandering een ongepaste activiteit is voor succesvolle, hoogfunctionerende mensen. Daarnaast is de implicatie dat drugsgebruik een reactief verschijnsel is, uitsluitend bedoeld om pijn te verzachten of aan de werkelijkheid te ontsnappen. Een achterhaald maar veelgehoord sentiment.

Is het zo moeilijk voor te stellen dat mensen een intrinsiek verlangen kunnen hebben om het bewustzijn te veranderen, ongeacht sociale klasse? De realiteit is dat drugsgebruik voorkomt in iedere cultuur op aarde, in ieder tijdsgewricht en binnen alle lagen van de samenleving. Laten we niet bijdragen aan het stigmatiseren van volwassenen die uitstekend in staat zijn hun eigen afwegingen te maken.

Kenan de Leeuw (neuropsycholoog), Amsterdam



‘Gelukkig is de rubriek Blikvangers weer begonnen met kunst in de openbare ruimte’

Gelukkig is de rubriek Blikvangers weer begonnen met kunst in de openbare ruimte. Ik ben stom verbaasd als er weer een beeld wordt beschreven waar ik al tientallen keren langs ben gefietst zonder het gezien te hebben. Die van vorige week, De brouwers op Hoogte Kadijk, was echter nieuw en een aanwinst voor de straat, zeker omdat het origineel nog geen 50 meter verder staat.

Vol ongeloof las ik vandaag over het werk Complex Form. Ik heb onlangs een bezoekje gebracht aan de drie pleintjes, maar kunst kon ik er niet vinden. Dus dan maar even opzoeken op Google en jawel, die prachtige tegelpatronen. Des te vreemder is dat Het Parool niet even is gaan kijken.

Het Markenplein ligt er inderdaad open bij, maar hoe de verslaggever erbij komt dat je het Februariplein en het Koeriersterplein niet op kan, is mij een raadsel. Ze liggen inderdaad vrijwel ingebouwd, maar ja: vrijwel. Beide pleinen zijn volledig toegankelijk via poortgebouwen aan de Valkenburgerstraat of gewone straattoegangen aan de Rapenburgerstraat. Dus even op de fiets en je bent er zo.

Beide pleinen zijn verbonden met de oorsprong van Het Parool, de Februaristaking en koeriersters van illegaal drukwerk in de Tweede Wereldoorlog.

Cees Schumacher, Amsterdam

‘Maak Zomergasten weer een beetje zoals vroeger’

Afgelopen zondagmiddag zaten wij met twee vriendinnen (in leeftijd variërend van 65 tot 78 jaar) in afwachting van weer een nieuwe Zomergast heel nostalgisch herinneringen op te halen aan het Zomergasten van ‘vroeger’.

Eén van hen zei: toen werd de levensloop van iemand gevolgd aan de hand van tv-programma’s, zodat je ook een tijdsbeeld kreeg. Ja, verrek, dat was zo; bijna vergeten! Het begon met een kinderprogramma (Morgen gebeurt het), dan met iets uit de schooljaren (Top of Flop, The A-Team) om te eindigen bij iemands huidige interesse of werkkring. Hoe leuk zou het zijn als het programma weer op die manier gemaakt zou worden?

Ik vind het heel jammer dat het nu vooral gaat over iemands werkkring, met als gevolg een heel gedetailleerd, gespecialiseerd en vooral moeilijk programma, wat slechts voor de happy few (of vakgenoten) is weggelegd.

Met mijn hbo-opleiding ben ik in ieder geval deze serie bij de eerste gast afgehaakt (té moeilijk!) en bij de tweede na verloop van tijd ook, omdat ik het onderwerp film te eenzijdig vond, hoeveel interessants de prettige en bevlogen gasten ook te melden hadden en hoe (boven verwachting) goed Theo Maassen als interviewer ook is/was.

Lous Akkerman, Amsterdam