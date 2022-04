Opinie: ‘Dronken en doorgesnoven toeristen veroorzaken de meeste overlast, niet de blowende’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘De meeste overlast komt van dronken toeristen’

Burgemeester Halsema zet haar plannen wat betreft het blowverbod voor toeristen door, tegen beter weten in. Iedereen die er echt verstand van heeft raadt het af, maar Halsema luistert liever naar een onderzoeksbureau dat schrijft wat ze wil horen.

Legitimatie om naar binnen te mogen? Handhaving als de stegen vollopen met straatdealertjes die het pretpakket dat ze aanbieden fors zullen uitbreiden? Ik weet zeker dat de meeste overlast van dronken en doorgesnoven toeristen komt, maar Halsema breidt de terrassen uit, want gedronken zal er worden. Ik verlang naar een gekozen burgemeester, of in ieder geval een die luistert naar de meerderheid van de Amsterdammers.

Sjaak Drijver, Amsterdam

‘Amsterdam Bay Area, ga je schamen tekstdichter’

Het gebied tussen IJburg en Almere gaat Amsterdam Bay Area heten. Wil de tekstdichter met verhoogd expatgehalte zich alsjeblieft kenbaar maken, dan stuur ik hem een woordenboek waarin betere keuzes staan. Een gevalletje: foei! Ga je schamen en volg een cursus Nederlands.

Ronald Sanders, ‘Emsterdem’

‘Onze elite heeft weinig op met onze mooie moerstaal’

Ik begrijp hier helemaal niets van! De naam voor het nog te ontwikkelen uitbreidingsplan staat al vast. Amsterdam Bay Area. Heeft onze prachtige Nederlandse taal geen goede naam voor dit gebied, waardoor naar het Engels wordt gegrepen? Net zoals Amsterdam Beach voor Zandvoort! Onze elite heeft blijkbaar niets op met onze mooie moerstaal en weinig fantasie. Amsterdam wordt dan waarschijnlijk ook nog uitgesproken als Emsterdem en Zandvoort als Sendford, bah, disgusting, oftewel walgelijk. Een knieval naar toeristen en expats.

Wim van Dam, Broek in Waterland

‘Ik heb geen achterstand, het systeem van Waternet wel’

De afgelopen week ontving ik een bericht voor een te laat betaalde rekening van Waternet. Het zou gaan over een rekening met de vervaldatum 27 juli 2021, dus bijna een jaar oud. De tekst van de betalingsherinnering ging vergezeld met de opmerking binnen 14 dagen te betalen want anders zouden er extra kosten in rekening worden gebracht.

De brief ging verder met deze tekst: ‘Gaat deze herinnering over een rekening van een tijd geleden? Dat kan kloppen. Doordat we zijn overgegaan naar een nieuw computersysteem hebben we een achterstand opgelopen. Die halen we nu in.’ Met andere woorden ik had geen achterstand, ik betaal immers automatisch, maar jullie systeem had of heeft een achterstand! O, de meesten van mijn vrienden hebben eenzelfde brief ontvangen. Verder is het vreemd dat de factuur waar het over gaat op MijnWaterNet als betaald geregistreerd staat. Maar om van het gelazer af te zijn hebben we de factuur van juli vorig jaar maar betaald.

Peter Koghee, Amsterdam

Paasstress

Op een kippenboerderij in Barneveld

Heeft de haas het voor het zeggen

Alle kippen zijn nu uitgeteld

Ze hebben weer eens dubbel moeten leggen

Frans van Vuuren, Diemen