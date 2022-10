Opinie: ‘Drie minuten op een pont wachten is niet meer op te brengen voor deze verwende apen’

Lezersbrieven. Beeld voor bij het aritkel.Let op: dit is niet het teaserbeeld. Beeld Vincent Spiering

Brug naar Noord

De laatste tijd besteedt Het Parool aandacht aan allerlei nieuwe manieren om het centrum en Noord met elkaar te verbinden. Want als we de huidige gebruikers van de pont horen, is de grootste klacht dat ze tijdens de piekuren soms niet mee kunnen en dan maar liefst 3 (!) minuten moeten wachten op de volgende pont. Nu ben ik in verschillende wereldsteden geweest waar het openbaar vervoer veel efficiënter (en goedkoper) is dan in Amsterdam, maar ook daar gebeurt het dat mensen soms 3 minuten moeten wachten op de volgende verbinding. En niemand die daarover klaagt.

Nee, hier in Amsterdam moeten er honderden miljoenen worden uitgetrokken voor tunnels, bruggen en kabelbanen onder en over het IJ, terwijl bijvoorbeeld duizenden gezinnen in Amsterdam in armoede leven. Want 3 minuten op een pont wachten is niet meer op te brengen voor deze verwende apen.

Dirck Willems, Amsterdam

Roofkunst

Het kopje ‘roofkunst’ (Het Parool van 19 oktober) zou ik willen scharen onder de hysterische excuuscultuur waar wij in beland zijn. Uiteraard mag worden bekeken of bepaald cultureel erfgoed thuishoort in het land van herkomst. Dat de bewuste objecten meegenomen zijn is een gegeven, maar beweren dat het gestolen is gaat mij te ver. Er wordt één lijn getrokken met kunst die in de Tweede Wereldoorlog ‘verworven’ is.

Dubois verzamelde prehistorisch materiaal. Dit zal hij toch niet ter plekke hebben gestolen, maar hoogstwaarschijnlijk zelf hebben gevonden met zijn team. Dat dit nu, 130 jaar later, belangrijk natuurhistorisch materiaal is geworden, maakt het niet per definitie opeisbaar. Poot stijf houden zou ik zeggen. In Naturalis ligt het spul veilig en is het toegankelijk als studiemateriaal. Met de verhuizing naar Indonesië gaat deze onvervangbare collectie een ongewisse toekomst tegemoet.

Rob Trietsch, Zuidoostbeemster

Lhbtq-verklaring

Zolang de voetbalwereld homofoob is en er spreekkoren zijn in stadions die ‘Joden aan het gas’ zingen, zie ik geen reden om moslimbesturen lastig te vallen met een lhbtq-verklaring. Dat zie ik eerder als een uiting dat de Nederlandse cultuur superieur zou zijn.

Het draagt niet bij aan emancipatie maar leidt tot meer afstand. We hebben bovendien al de grondwet, die discriminatie op grond van seksuele geaardheid of religie verbiedt. Zo’n verklaring voegt niets toe. Elke (sub)cultuur zal van binnenuit moeten emanciperen om misstanden te overwinnen. Binnen de orthodoxe-protestantse kerken moest en moet soms nog steeds eenzelfde strijd worden geleverd. Dit soort processen vraagt tijd en verandering is niet onmiddellijk opeisbaar.

Lien Bos, Amsterdam